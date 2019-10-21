iPhone'da Apple Haritalar'da TVZ (ETA) adlı yeni bir özellik sunuluyor. iOS 13 ile gelen bu işlev sayesinde arkadaşlarınıza rotanız ve konumunuz ile ilgili gerçek zamanlı bilgi verebiliyorsunuz. Peki iPhone'da TVZ paylaşımı (Tahmini Varış Zamanı) nasıl yapılıyor?

iPhone'da TVZ Paylaşmak (Tahmini Varış Zamanı)

Bu özelliğin iOS 12 veya önceki sürümleri çalıştıran bir iPhone'daki Haritalar uygulamasında bulunmayacağını unutmayın. Öyleyse adımlara geçelim.

iPhone'da hedefe varış zamanınızı paylaşmak için:

Haritalar'ı başlatın ve hedefinizi işaretleyin.

Hedefe yol tarifini henüz başlatmadıysanız mavi renkli "Yol Tarifi"ne dokunun. Konum adresinizi girin, istediğiniz sürüş rotasını seçin ve navigasyona başlamak için "GİT" düğmesine basın.

Navigasyon esnasında TVZ Paylaş isimli menü seçeneğini görüntülemek için ekranınızın aşağısındaki gri çizgiye basın.

"TVZ Paylaş"a veya Share ETA'ye basın.

"TVZ Paylaş" basıldığında Apple Haritalar en son görüştüğünüz 5 kişiyi gösterecek. Varış zamanınızı paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin. TVZ aynı anda yalnızca bir kişiyle paylaşılabilir.

TVZ'yi farklı biriyle paylaşmak istiyorsanız "Kişiler"e basın. Listedeki uygun kontağı seçin.

Paylaşım aktive edildiğinde ekranınızda bildirilecek. Ayrıca, paylaştığınız kişilerin sayısı gösterilecek. Paylaşmakta olduğunuz her bireyin simgesi, TVZ Paylaş ekranında, etrafında mavi bir halka ile görülür. Biriyle paylaşmayı durdurmak istiyorsanız, paylaşmayı sonlandırmak için simgelerine basmanız yeterlidir.

Apple'ın Haritalar uygulamasında TVZ paylaşmayla ilgili bazı kısıtlamalar var. İşlem sadece araç sürerken işe yarıyor. Yani yürüme, taşıma veya bisiklet için TVZ özelliği yok.

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