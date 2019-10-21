Numarayı girip ardından sesli mesaj şifrenizi soran robotik sesi duyduğumuz o günler artık geride kaldı. Bu günlerde sesli mesaj şifresi birkaç dokunmayla sıfırlanabiliyor. iPhone'da sesli mesajlarınızı başkalarından korumak istediğinizde kullanışlıdır.

iPhone'da Unutulan Sesli Mesaj Şifresini Sıfırlamak

Neyse ki iPhone'da, telefonunuza erişmek için belirlediğiniz şifrenin yanı sıra, sesli mesaj (Voicemail) için de bir şifre sunuluyor. iPhone'da unutulan sesli mesaj şifresini sıfırlamak için şunları yapmanız yeterlidir:

Sesli mesaj şifremi iPhone'umda nasıl sıfırlarım?

iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Telefon" öğesine gidin. Bu seçeneğin solunda yeşil bir simge bulunur.

Sonraki sayfada, "Sesli Mesaj Parolasını Değiştir" ya da Voicemail Parolasını Değiştir adlı bir seçenek olmalı. Listedeki diğer seçeneklerin aksine bu metin mavi renktedir. Dokunun.

Yeni bir sesli posta şifresi girmeniz istenecek. En az dört, en fazla 10 haneli şifrenizi yazmaya başlayabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz Voicemail şifrenizi girdikten sonra sağ üst köşedeki "Tamam"a dokunun. Herhangi bir yanlışlık olmadığından emin olmak için yeni şifreyi tekrar girmeniz istenecektir. Bunu da yapın ve bir kez daha "Bitti"ye dokunun.

Hepsi bu kadar. Sesli mesaj şifrenizi değiştirmiş oldunuz.

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