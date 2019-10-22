Görüntülü arama son zamanlarda iletişimin yüzünü değiştirdi. Sadece sesli görüşmelerin olduğu günlerden, kesintisiz ve ücretsiz video iletişimin olduğu günlere geldik. Şimdi ileri teknoloji ile görüntülü aramanın önündeki küçük engeller de kalkmış durumda. Görüntülü arama sesli aramalardan daha zengin bir deneyim sunar. Burada listelenen görüntülü arama uygulamalarıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle ücretsiz görüntülü arama yapabilirsiniz.

iPhone İçin Görüntülü Görüşme Uygulamaları

Google Duo

Google Duo iPhone'lar için mükemmel görüntülü görüşme deneyimi sunuyor. Eğlenceyi iletişimle birleştiriyor. Listeye eklemeye değer çünkü kullanıcılara kesintisiz bağlantılar sunuyor. Diğer birçok görüntülü arama uygulaması da güçlü ağ bağlantısına sahiptir ancak Google Duo'da aramaların kalitesi bir adım önde. Hemen her arama sorunsuz gerçekleşir. Google Duo önizleme özelliğine sahiptir ve böylece kimin aradığını kolayca görmenizi sağlar. Buna "Knock Knock" adı verilir. Ayrıca tek bir dokunuşla iPhone'unuzda hücreselden WiFi'a geçebilirsiniz.

Viber

Viber, aileniz ve arkadaşlarınızla kolayca görüntülü görüşmeler yapabileceğiniz bir platform sunuyor. Uygulama hızlıca popüler hale geldi. Kullanmak için telefon numaranızı veriyorsunuz. Bu cep telefonu numarası ile Viber iPhone veya iPad'inizde kullanılmak üzere etkinleştirilir. Viber herhangi bir kullanıcı adı ve şifre kullanmıyor, bu yüzden uygulamayı kullanmak için cep telefonu numaranız olması şart. Viber numaranızı onayladığında doğrudan uygulamadan görüntülü sohbet yapmaya başlayabilirsiniz. Uygulama çoklu platformlarda kullanılabiliyor ve hücresel bağlantısı (3G/5G) olmayan bir cihazla video görüşme yapılabiliyor.

Skype

Skype görüntülü görüşmenin üstatlarından biridir. Henüz 2000'li yılların başlarında ortaya çıktı ve 20 yıla yakın bir zamandır kullanıcılara görüntülü görüşme imkanı sunuyor. Şimdi bir süredir iPhone'larda. Skype görüntülü sohbet etmek istediğiniz kişinin cihazında kuruluysa (ister PC, ister iPhone) o kişiyle kolayca video görüşme yapabilirsiniz. Skype App Store'da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad'de destekleniyor.

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