iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR cihazlarının sahipleri zaman zaman telefon ekranlarının çökmesi ve donması sorunuyla mücadele ediyor. Bu kilitlenme hem stok uygulamalar hem de 3. parti uygulamalar için geçerli. Siz de iOS cihazınızda bu sorunla karşılaşıyorsanız bazı çözümler sunduk.

iPhone XS ve iPhone XR'de Donma Sorunu Nasıl Çözülür?

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'nizin donmasına ve çökmesine neden olan birkaç etmen vardır. Aşağıdaki talimatlara uymadan önce tüm dosyalarınızı yedeklemenizi öneririz:

Kötü Uygulamaları Silin

Üçüncü taraf uygulamalar iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'deki donma ve çökmelerin nedeni olabilir. Soruna neden olan uygulama tespit edin (son indirdiğiniz uygulama olabilir) ve sizin gibi diğer iOS sahiplerinin de bu soruna işaret edip etmediğine bakmak için App Store'daki incelemeleri okuyun.

3. parti uygulamaları düzeltmek Apple'ın sorumluluğunda olmadığı için, bunlar aslında geliştiricinin görevidir. Sorun kısa sürede çözülmezse, uygulamayı silmek en iyisidir.

Bellek Sorunu

iOS cihazınızı son kez kapatmanızdan bu yana uzun bir zaman geçmiş olabilir. Çok fazla uygulama aynı anda başlattığınızda bazen bellek sorunları oluşabilir ve iPhone XR / XS telefonunuzun donmasını sağlayabilir. Aygıtınızı kapatıp tekrar açın ve farkı gözlemleyin.

Fabrika Ayarları

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'deki donma ve çökme sorununu gidermek için çok kullanışlı olan bir başka çözüm fabrika ayarlarına sıfırlamadır. Bunun tüm dosyalarınızı sileceğini halihazırda bildiğiniz için, onları önceden yedeklemek isteyebilirsiniz.

Bellek Eksikliği

iPhone XR / XS ve XS Max çok fazla bellek ile gelmiyor. iOS aygıtınızda yeterli boş bellek kalmamış olabilir.

Telefonunuzda yer açmak için, cihazınızdaki belleği (RAM olarak da bilinir) boşaltmanız gerekir. Bunu yapmanın en basit yolu arka plan uygulamalarını kapatmaktır ve yalnızca kullanmayı düşündüğünüz uygulamaları başlatmaktır.

Bazı iPhone sahipleri pek çok gereksiz uygulamayı başlatıp onları arka planda açık bırakmayı alışkanlık haline getirir. Yalnızca birkaç uygulama çalıştırıyorsanız alsa sorun olmaz ancak aksi takdirde bazılarını kapatmayı deneyebilirsiniz.

iOS cihazınızda yer açmak için artık kullanmadığınız uygulamaları silmeyi de unutmayın. Bu telefonunuzun daha az dosyayı kontrol etmesini ve daha düzgün çalışmasını sağlar.

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