Ekran Süresi çok kullanışlı bir özelliktir. Örneğin kullanıcılar iOS'in Facebook'a erişmeye izin vereceği süreyi kısıtlayabilir, her gece oyunlara erişimi sınırlayan ve hatta belirli sitelere ve uygulamalara erişimi engelleyen bir süre belirlenebilir. Bütün bunlar ve daha fazlası tek bir dokunuşla yapılır. Ancak ekran süresi özelliğini kapatmak da mümkün.

iPhone'da Ekran Süresini Kapatmak

Diğer adıyla Screen Time, çeşitli uygulama ve hizmetlerde harcadığınız zamanın ayrıntı bir grafiğini de sunuyor. Ancak, daha önce de söylediğimiz gibi, tüm iPhone veya iPad sahiplerinin Ekran Süresi özelliğini kullanmaları gerekmiyor ve geçici olarak devre dışı bırakma özgürlüğüne sahipler. Çünkü cihazlarınıza erişimi olan herkes hangi uygulamaları başlattığınızı ve kullandığınızı görebildiğinden bu hoşunuza gitmeyebilir.

iPhone veya iPad'te Ekran Süresi'ni nasıl devre dışı bırakabilirim?

Ekran Süresi ilk etkinleştirildiğinde yetişkin veya çocuklar için ayrı konfigürasyon yapmak mümkün oluyor. Eğer çocuk için konfigürasyon yapıldıysa, Ekran Süresi'ni devre dışı bırakmak için yetişkinin şifresi gerekecektir.

iOS cihazınızdan "Ayarlar" ı açın.

Sonra "Ekran Süresi" ne basın.

Listenin en altına gidin ve "Ekran Süresi'ni Kapat" ı seçin.

Bir kez daha onaylayın.

Ekran Süresi devre dışı bırakıldığında, iOS cihazınız artık uygulama kullanım sürenizi izlemez ve Ekran Süresi ayarlarına dayalı herhangi bir kısıtlama telefonunuzda kaldırılır.

Ekran Süresi'ni Nasıl Açabilirim?

Ekran Süresi özelliğini daha sonra tekrar kullanmaya karar verirseniz Ayarlar> Ekran Süresi bölümüne gidip Ekran Süresi'ni Aç'ı seçerek etkinleştirebilirsiniz. Tüm kurulum işlemini bir kez daha yapmanız gerekecek ancak önceki Ekran Süresi verileri geri gelmeyecek.

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