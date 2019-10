Tüm zamanların en popüler mobil oyunlarından biri haline gelen Pokemon GO çıkışından yıllar sonra güncellenmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Niantic bir süredir Pokemon GO'ya PvP (Player vs. Player) sistemini getirmeyi planlıyordu. Zira Pokemon GO çıkış yaptığı ilk günden bu yana bu modun eksikliğini yaşıyor ve oyuncular birbirleriyle gerçek anlamda kapışamadığından oyunun tadı çıkaramıyordu. Yeni oyun mekaniği henüz yayınlanmaya hazır değil, ancak Niantic gerçek zamanlı oyuncu maçlarının 2020'de geleceğini bugün resmen doğruladı.

Pokemon GO'ya Oyuncu Maçları Geliyor!

Şu anda Pokemon GO oyuncuları yalnızca yerel olarak diğer eğitmenlerle savaşabiliyor ve bilgisayar kontrolündeki diğer NPC'lerle ise her yerde mücadele edebiliyorlar. Gelecek yıldan başlayarak, Niantic, nerede olursanız olun dünyanın her yerindeki oyuncularla maçlar yapmanıza olanak tanıyan bir sistemi tanıtacak. Bu sistem dünyanın en iyi Pokemon GO oyuncularını belirleyecek.

Yeni PvP sistemine GO Battle League adı verilecek ve önümüzdeki yılın başında çıkış yapmış olacak. Diğer birçok Pokemon GO özelliği gibi, GO Battle League de oyuncuları Pokemon'ları ile dünyayı keşfetmeye teşvik edecek. Oyuncular GO Battle League'e giriş hakkı kazanmak için bolca yürüyüş yapacak, daha sonra çevrimiçi eşleştirme sistemiyle dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncularla karşılaşabilecekler.

Niantic tarafından yapılan duyuruda başka hiçbir ayrıntı bulunmadığından, kazananların ne ödüller alacağı hatta bu dünya liginde üst sıralara yükselmenin herhangi bir ek ödül getirip getirmeyeceği belli değil. İyi haber şu ki Niantic yakında özel bir Dev Insights videosu paylaşmayı planlıyor. Bu videoda Pokemon GO'nun PvP modu hakkında daha fazlasını öğreneceğiz, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.

