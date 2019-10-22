Geçen gün size birkaç yeni Samsung telefonda ultrasonik ekran parmak izi okuyucusunu etkileyen bir sorundan bahsetmiştik. Hata İngiliz bir kadın kullanıcı tarafından keşfedildi. Galaxy S10 için eBay'den ucuz bir silikon ekran koruyucu satın almak için 3.45 USD tutarında ödeme yapan kadın ekranı koruyucuyla düzgün bir şekilde kapattıktan sonra sol parmağını kullanarak cihazın kilidini açabildiğini fark etti. Sol parmağını telefonundaki biyometrik okuyucuya kaydetmemiş olduğundan bu garip bir durumdu.

Samsung'un Parmak İzi Bug'ı Banka Hesabınızı Boşaltıyor

Kullanıcı kısa süre sonra telefonuna taktığı ekran koruyucunun herhangi birinin cihazın parmak izi kilidini açmasına izin verdiğini keşfetti. Samsung, durumu araştırdıktan sonra, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ üzerindeki ekran parmak izi tarayıcısının belirli silikon ekran koruyucularda üç boyutlu kalıpları hatalı görüntülediğini belirten bir bildiri yayınladı. Buna kullanıcıların parmak izleri de dahil. Samsung, bu hatayı bu hafta en kısa sürede çözeceğini belirtti.

Ultrasonik ekran parmak izi sensörü, optik versiyondan daha doğru ve güvenli sonuçlar veriyor; en azından kağıt üzerinde. Çünkü teknoloji parmak izini doğrulamak için ışığı kullandığından, parmak izinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarıyla kandırılabildiği defalarca gösterildi. İngiliz kadın kullanıcının durumunda ise sorun ucuz ekran koruyucudan kaynaklanıyor. Bu yılın başlarında parmak izi görüntüsünün herhangi bir yüzeyden alınıp 3D yazıcıyla çıkarılabildiği haberleri yayılmıştı. Bu da ultrasonik tarayıcıyı kandırıyordu.

Samsung cihazlardaki bu açık kötü niyetli insanların bir yabancının cihazından kolayca harcama yapabileceği anlamına geliyor. Herhangi bir kimsenin parmak izi cihaza kayıtlı olan kredi kartları sayesinde istenilen satın alımın tek dokunuşla yapılmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, parmak izi doğrulaması gerektiren uygulamalar da artık güvenli olmaz. Türkiye dahil İngiltere'deki birkaç bankacılık uygulaması müşterilerine parmak izi ile işlem yapma seçeneği sunuyor. Bazı bankacılık uygulamaları ve diğer popüler uygulamalar parmak izi desteğini geçici olarak Samsung cihazlardan kaldırdıklarını açıkladılar.

Türkiye'deki bankalar konuyla ilgili harekete geçmemiş olsa da, bu özelliğe sahip uygulamaları kullanıyorsanız bir süreliğine devre dışı bırakmak iyi bir fikir olabilir. Benzer şekilde Samsung cihazınıza daha kaliteli bir silikon koruyucu takabilirsiniz.

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