Bose Kulaklık iPhone'a Nasıl Bağlanır?





Bose Connect, Bose kulaklıkları ve hoparlörleri Apple iPhone ile eşleştirmek için şirket tarafından oluşturulan ücretsiz bir iOS uygulamasıdır. Tüm bağlantı işlemini basitleştirmenin yanı sıra, Bose Connect uygulaması ayrıca yeni ürün yazılımı güncellemelerini yüklemek için kullanılır ve yeni ses özelliklerinin yanında ses problemleri için teknik destek almanızı sağlar.

Bose kulaklığınızı iPhone'a bağlamak için şu adımları izleyin:

iPhone'unuzdaki Bose Connect uygulamasını App Store'dan indirin.

Sağ kulaklıktaki düğmeyi kırmızıdan yeşile getirerek Bose Bluetooth kulaklığı açın.

iPhone'unuza indirildikten ve yüklendikten sonra, Bose Connect uygulamasını açın. iPhone'unuzda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.

Yeni Bose kulaklıklarınız Bose Connect uygulaması tarafından otomatik olarak algılanmalıdır. Bu durumda kulaklıklarınızın bir görüntüsü ve de "Bağlanmak için sürükleyin" metni gösterilir.

Bose kulaklıklarınızı iPhone'unuza bağlamaya başlamak için ekranda aşağı kaydırın. Kulaklıklarınız algılanmazsa, iPhone'unuzun onları bulmasına yardımcı olacak çeşitli ipuçları sunan bir ekran gösterilecek.

Bose Connect uygulaması iPhone'unuzla senkronize olmaya başlayacak ve "Bağlandı" kelimesi gösterilecektir.

Bağlantıyı onayladıktan sonra, iPhone ekranınızın altında "Dinlemeye hazır" ifadesini görmelisiniz. Artık iPhone'unuzdaki tüm sesleri dinlemek için Bose Bluetooth kulaklığını kullanabilirsiniz.

Bose Connect uygulamasının üstünde "Ürün güncelleme hazırlığı" mesajını görebilirsiniz. Bu tamamen normaldir ve uygulamanın indirilen bir güncellemeyi Bose kulaklıklarınıza kablosuz olarak gönderdiği anlamına gelir.

Ayarları kullanarak Bose kulaklıkları iPhone ile eşleştirme

Bose Connect uygulaması, Bose kulaklıklarını iPhone ile eşleştirmenin en güvenilir yolu olsa da, iOS'in Ayarlar uygulamasını kullanarak kulaklığınızı iPhone'a bağlayabilirsiniz.

Ayarlar> Bluetooth'a gidin.

Sağ kulaklıktaki düğmeyi kırmızıdan yeşile çevirerek Bose kulaklıklarını açın.

iPhone ekranında kulaklıklarınızın adında bir yerde "Bose" geçmeli.

Üzerine dokunun ve Bose kulaklıklarınız artık iPhone'unuza bağlı.

Bu yöntem Bose güncellemelerini yüklemek ve istenen gürültü azaltma düzeyini iPhone'dan kontrol etmek için de kullanılır.





Bose kulaklık bağlantısını iPhone'dan koparmak

Bose Bluetooth kulaklıkları kapatmak oldukça basittir. Yapmanız gereken tek şey, sağ kulaklıktaki düğmeyi yeşilden kırmızıya geçirmektir.

Bose Connect uygulamasını açın, kulaklık resminize dokunun ve ardından Bağlantıyı Kes öğesine dokunun. Kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakmak için iPhone'unuzdaki Bluetooth'u da kapatabilirsiniz.

Otomatik olarak eşleşmeleri önlemek için Bose kulaklıkları iPhone'dan tamamen koparmanız gerekiyor. Ayarlar'a gidin, Bluetooth, kulaklık adının yanındaki i sembolüne dokunun ve ardından Bu cihazı unut öğesine dokunun.

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