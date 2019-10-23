



Yeni iOS güncellemleri ile şifre yönetimi çok daha kolay hale geldi. Artık bir siteye kaydolurken iPhone size rastgele şifreler oluşturuyor ve bunları veri bankasında saklıyor. Bu özellik üçüncü parti uygulamalarda dahi kullanılabiliyor.

Apple'ın kendi algoritmalarını kullanarak oluşturduğunuz bu şifreleri başkalarıyla dahi paylaşabilirsiniz. Artık AirDrop kullanarak şifrelerinizi yakındaki bir Apple cihazına kolayca gönderebiliyorsunuz.

iPhone'da AirDrop ile Gizli Şifre Paylaşma

Bu rastgele oluşturulmuş şifreyi diğer cihazla paylaştığınızda düz metin olarak paylaşılmıyor. Bunun yerine doğrudan o cihaz sahibinin iCloud anahtarlığına ekleniyor, yani gizli oluyor ve okunmuyor. Bu özellik yalnızca iOS 12 ve iOS 13'lü iPhone'larda kullanılabilir.





İlk önce cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından Parolalar ve Hesaplar seçeneğine dokunun.

Ardından, Web Siteleri ve Uygulama Şifreleri üzerine dokunun. Siri'ye seslenip ardından "Şifrelerimi göster" diyerek de bu ekrana erişebilirsiniz.

Ardından, şifrenizi veya Face ID'nizi kullanarak girişi doğrulayın.

Sonra, girişe dokunun ve ardından Şifre dosyalarına dokunun ve basılı tutun.

Açılan menüde, AirDrop'a dokunun.

Ardından, şifreyi paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin.

Bu kadar! Şifre, seçtiğiniz kişiyle paylaşılacaktır.

Paylaşılan Şifreler Nasıl Alınır?

Paylaşılan giriş bilgileri, iCloud KeyChain'inize kaydedilecektir. iCloud KeyChain, şifrelerinizi kaydetmenin ve aynı zamanda tüm Apple cihazlarınız arasında senkronize etmenin gerçekten güvenli ve şifreli bir yoludur.

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