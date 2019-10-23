iPhone'da Kestirmeler Nasıl Kullanılır? En İyi Örnekler





Siri Kestirmeleri, iOS'in en kullanışlı özelliklerinden biridir çünkü görevleri otomatikleştirmeye veya belirli bir işlem için gerekli dokunmaları azaltmaya yardımcı olur. Kestirmeler uygulaması önceden yüklenmiş olarak gelmediğinden App Store'dan indirmeniz gerekecek. Uygulamaya yeni kendi kestirmelerinizi ekleyebilir ve özel komutlar oluşturabilirsiniz. Kestirmeler iPhone'da bazı görevleri daha çabuk yapmanız yardımcı olur. İşte bazı örnekler.

Police Shortcut

En popüler kestirmelerden biridir. Akıllı telefonunuzu Rahatsız Etme moduna geçirir, bir SMS gönderir (birinin kenara çekildiğinizi bilmesini sağlar) ve sizi video çekmeye başlar. iPhone'da kestirmelerin gücünün mükemmel bir örneğidir. Kestirmeler uygulamasının içinden aratın.

Item Lookup

Amazon'da ya da başka bir mağazada online ürün aramak istediğinizde, bu kestirmeden yararlanabilirsiniz. Ürünün barkodunu kameranızla taradığınızda ve otomatik olarak çevrimiçi mağazalarda arayabileceksiniz.

OK Google

Google Asistan'ını kullanmayı seven iOS sahipleri için harika bir kestirmedir. Google Asistan şimdi Siri'yi de desteklediğinden, Google Asistan ile konuşmaya başlamak için "Hey Siri, Tamam Google, OK Google" gibi komutları kullanabilirsiniz.

Ardından iPhone'daki bir şarkıyı veya klibi oynatmasını isteyebilirsiniz.





Play Spotify Track

Siri'den, Apple Music yerine Spotify'da müzik çalmasını istemenizi sağlar. Kısayol'u çalıştırın ve müziğin adını söyleyince Spotify'da başlayacaktır. Harika değil mi?

Play in Background

Bu kestirme ile örneğin YouTube kliplerini arka planda oynatmaya başlarsınız. Bunu yapmak için, YouTube uygulaması ve Google Chrome gereklidir. YouTube uygulamasında, paylaşım öğesine dokunun ve Siri Kestirmesi öğesini seçin. Reklam sona erene kadar bekleyin ve daha sonra Chrome'u kapatın. Bundan sonra, kontrol merkezinden oynatmayı seçin.

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