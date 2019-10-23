iPhone'da Mental Gücünüzü Artıracak Kaliteli Oyunlar





Faster than Light

Faster than Light rouge tarzı bir oyundur. Maceralar rastgele sırayla gerçekleşir. Birçok oyuncu bu oyunu bütün gün ve hatta geceleri bile ekranlarına yapışık şekilde oynarlar. Bölümler zorlaştıkça daha güç kararlar vermek zorunda kalırsınız.

Kingdom Rush

Kingdom Rush, zengin bir strateji oyunudur ve hem saldırı hem de savunma mekaniklerini tek çatıda birleştirir. Kulelerinizi düşmanların saldırısına karşı koymak için kullanmanız gerekecek. Savaşta hayatta kalmak istiyorsanız, cephaneliğinizi birbirinden farklı tipte kaynaklarla geliştirmeniz şart. Bolca plan yapacaksınız.

Art of War

Art of War PVP tipi bir strateji oyunudur ve oyunda üstünüze gelen düşman kuvvetlerine karşı hayatta kalmaya çalışırken, elinizdeki birimleri en iyi şekilde yönetmeniz ve yönlendirmeniz gerekir.

Empire

Empire, imparatorluğunuzu sonuna kadar geliştirip genişlettiğiniz bir oyundur. Öğrenmesi kolay ve oynaması hızlıdır. Her yeni mücadelenin beraberinde yeni taktikler kullanmanız gerekiyor. Oyun genel olarak ustalık ister ama eğlencelidir.





Civilizations VI

Günlerce oynamaya devam etmenize izin veren sezgisel kontrolleri ve derinliği yüksek oyun mekanikleri ile hoş bir oyun olan Civilizations VI iPhone'daki en iyi strateji türlerinden biri.

XCOM: Enemy Within

XCOM'da her küçük hareketiniz bölümü geçmekle geçmemek arasındaki ince çizgiyi belirler. Kaynaklarınızı en taktiksel şekilde kullanmalı ve asla düşünmeden hareket etmemelisiniz.

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