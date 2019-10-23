



iOS cihazınızı güncellemek hem daha fazla özelliğe sahip olmak hem de cihazın genel güvenliğini artırmak için önemlidir. Bu güncellemeler çoğunlukla, iOS sahiplerinin boğuştuğu birçok yeni hatanın çözümleriyle birlikte gelir. Bu nedenle her yeni işletim sistemi güncellemesini olabildiğince erken şekilde yüklemeniz gerekir. Lakin bazen yükleme esnasında problemler yaşanabiliyor.

iPhone'un Güncelleme Doğrulanıyor Ekranında Takılı Kalması

iPhone'un güncelleme doğrulanıyor ekranında donarak takılı kalması bunlardan biri. Başlamadan önce, problemi kolay yoldan çözmek için şu adımları uygulayın:

iPhone'unuzu tam olarak şarj edin.

iPhone'unuzu aktif bir kablosuz ağa bağlayın.

iPhone'unuzda en son güncellemeleri yüklemek için yeterli boş alan olduğundan emin olun.

iPhone'unuzu yedeklemen geri yükleme yapamazsanız.

Tüm bunları kontrol ettikten sonra şimdi çözüm adımlarına geçin:

iPhone'unuzu Kilitleyin ve Tekrar Uyandırın

Kilitleme ve uyandırma 4 iPhone modundan 2 tanesidir. Kalan ikisi uyku ve kilit açmadır. Akıllı telefonunuz kilitliyken, sistem uyanık kalır ve bazı basit bilgileri görüntülemenize izin verilir. Ekrandaki butonlarla kameraya, bildirim ve kontrol merkezine gidilebilir.

iPhone'u uyandırmayı denediğinizde telefonunuz bu modda ya ana ekranı, başka bir uygulama ekranını veya kilit ekranını gösterecektir. Bu 2 moddan herhangi biri güncelleme doğrulanıyor ekranında takılma problemini çözer. Bunu yapmak için, cihazınızın güç düğmesini kullanmanız gerekir:





iPhone'unuzun güç düğmesine basın. Bu düğme telefonunuzun yanında (veya üstünde) görülür.

Cihazınızı Kilit moduna geçirdikten sonra uyandırın. Başka bir deyişle, telefonunuzu kilitledikten hemen sonra tekrar uyandırmak için tekrar güç düğmesine bir kez basın.

Bu işlemi tekrar tekrar uygulayın. Beş ila on tekrardan sonra güncelleme doğrulanıyor ekranı gitmelidir.

Bu talimatları tamamladıktan sonra, iPhone'unuzun ayarlarına girin ve iOS'i güncellemeye çalışın. Eğer bu problemi çözmediyse ve cihaz bir kez daha takılı kaldıysa, bir sonraki çözüme göz atın.

Dr.Fone'u Kullanın

Dr.Fone iyi bilinen bir sistem kurtarma yazılımıdır. Bu şaşırtıcı program, iOS için özel olarak tasarlanmış çeşitli araçlar sunar. Dr.Fone, aşağıdaki yeni iOS sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir:

iPhone veya iTunes Hatası 3419, 3014, 4005, 4013, vb.

iPhone kurtarma modunda takılı kalırsa

iPhone DFU modunda takılı kalırsa

iPhone yeniden başlatma döngüsüne girerse

iPhone Güncelleme doğrulanıyor da takılı kalırsa

da takılı kalırsa iPhone asla açılmazsa

iPhone'unuzu PC'nize bağlayın ve Dr.Fone'u başlatın. Dr.Fone'un ilk penceresindeki Sistem Kurtarma sekmesine tıklayın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Kullanıcı arayüzü dost canlısıdır. Aracı buradan indirebilirsiniz.

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