



Huawei, EMUI 10 arayüzünü mevcut amiral gemilerine sunmaya başladı ve şimdi de sıra Mate 20 cihazlarına geldi. Serideki dört telefon nihayet Android 10'a kavuşuyor. Telefonlar sürümün open beta versiyonunu almak için artık uygun durumda. Şirket tüm hataları ve sorunları çözdükten sonra Android 10 EMUI'ın final güncellemesini bütün Mate 20'lere dağıtmış olacak.

Android 10 EMUI Beta Huawei Mate 20'lere Geliyor!

Şu anda Android 10 genel beta sürümünü alabilen telefonlar şöyle sıralanıyor: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS Porsche Design ve Huawei Mate 20 X (5G olmayan).

Bu arada dört Honor telefon da aynı güncellemeyi alıyor ancak isim olarak EMUI değil de Magic UI 3.0 kullanılıyor. Bu telefonlar ise şöyle: Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 ve Honor Magic 2.

Her zamanki gibi Huawei beta güncellemesini ilk önce Çin pazarında yayımlıyor, ancak güncellemenin küresel cihazlara ulaşması fazla zaman almayacaktır. Tahminler sadece birkaç gün süreceği yönünde. EMUI 10'un genel beta sürümü için sıradaki telefonlar Huawei Enjoy 9S, Honor 10 Lite ve Honor 20i olacak. Son ikisi sadece üç ay önce GPU Turbo 3.0 ile birlikte gelen EMUI 9.1 arayüzünü aldı ve şimdiden yeni güncelleme için hazırlar.





Huawei Mate 20 Pro Çok Sattı

Tüm Mate 20'ler arasında ilginç bir şekilde daha pahalı olan Mate 20 Pro açık arayla en çok satan model oldu. Cihaz 6.4 inç ekranla geliyor ve kavisli ekran %87 gibi iyi bir ekran – gövde oranı sunuyor. Cihazın kameraları gece çekiminde hala oldukça iyi. Testlerde yeni iPhone 11'lerden çok daha başarılı olduğunu gösterdi.

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