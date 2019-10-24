



Apple Watch için yeni ve eğlenceli duvar kağıtları aradığımızda GIF'ten yapılmış bir Apple Watch duvar kağıdına rastladık. Apple Watch GIF görüntü formatlarını destekliyor ve bunu duvar kağıdı yapmanıza izin veriyor. Eğer statik, donuk görünümlü duvar kağınızdan sıkılmış ve daha eğlenceli bir wallpaper kullanmaya karar verdiyseniz bunun nasıl yapıldığını merak etmiş olabilirsiniz.

Apple Watch'ta GIF'i Duvar Kağıdı Yapmak

Yapılması gerekli işlem aslıda oldukça kolaydır. Fazla uzatmadan hemen adımları gösterelim.

Apple Watch'ta hareketli görüntüyü duvar kağıdına dönüştürmek:

Apple Store'a gidin ve indirilen GIF'leri Live Photo'ya dönüştürmenize izin veren herhangi bir uygulamayı indirin. Bizim önerimiz Giphy gibi popüler bir uygulama kullanmanızdır. Çünkü yalnızca mevcut GIF'lere erişmenize izin vermez aynı zamanda GIF'leri Live Photo olarak kaydetmek için yerleşik bir seçeneğe de ev sahipliği yapar.

Apple Watch'ta duvar kağıdı olarak kullanmak istediğiniz GIF veya Live Photo'yu bulun ve Fotoğraflar uygulamanıza kaydedilmesini sağlayın.

Görüntüyü indirir indirmez Fotoğraflar kitaplığınıza gidin ve yeni kaydedilmiş hareketli görüntünüzü seçerek sağ üst köşedeki "Düzenle"ye basın.

Live Photo'nun son karesini ana fotoğrafınız yapın.

Bu görüntüyü temel alan yeni bir kadran oluşturulmasına yardımcı olmak için iPhone'unuzdaki Watch uygulamasına gidin.

Kadran Galerisi adlı ikinci sekmeyi seçin, ardından Fotoğraflar bölümüne ulaşana kadar aşağı kaydırın. İçeriğin altında, Fotoğraflar'ı seçin. Böylece belirli bir resmi seçebileceksiniz.

Tercih ettiğiniz Live Photo'ya dokunun.

Şimdi kadranı test edin.

Eğer animasyon düzgün çalışmıyorsa arka plan (kadran) olarak seçilen karenin fazla uzun olduğu anlamına gelir. Bu durumda uygun bir düzenleme uygulaması ile görüntüyü kısaltın.





Ayrıca bazı GIF'ler diğerlerinden daha iyi çalışabiliyor. Örneğin kırk iki kareli görüntüler Apple Watch'ta daha iyi bir kadran oluyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum