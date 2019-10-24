iPhone'da iOS Beta Programından Nasıl Çıkılır?





iOS beta programı için önceden yapılandırılmış olan iOS aygıtınızın ekranını açın ve Ayarlar'a gidin.

Genel'i seçin.

Beta profilini bulup seçmek için aşağı kaydırın.

Mevcut iOS Beta Yazılım Profili'ne dokunun.

iPhone'unuzun iOS yapılandırma ekranında daha başka profiller de görülebilir. Bunları kaldırmanız gerekmiyor. Sadece ilgili beta profilini kaldırmanız beta programından çıkmak için yeterli olacak.

Profili Kaldır'ı seçin.

Ardından, doğrulama için Kaldır'a tekrar dokunun.

Bu değişikliği yapmak istediğinizi onaylamak için şifrenizi yazın.

iOS beta profilini bir kez kaldırdıktan sonra iPhone veya iPad cihazınız artık yalnızca halka açık iOS güncellemelerini almaya başlayacak. Ancak bu cihazınızda bug'lı iOS'ler kullanmayacağınız anlamına da geliyor.

iOS beta programına tekrar katılmak isterseniz bir kez daha beta profili kurulumu yapmanız gerekecek. Bununla ilgili taze bilgiler almak isterseniz iOS 13 ve iPadOS Beta'ları Nasıl İndirilir ve Yüklenir? yazımızda adımları detaylıca açıkladık.





Yeni yayımlanmış bir iOS beta sürümünden çıkmaya çalıştığınızda iPhone bazen önceki bir sürüme dönmez. Sadece profili silmiş olursunuz ancak iPhone mevcut beta versiyonunda kalmaya devam eder. Bu çok sık yaşanıyor ve çözüm genellikle o sürümün stabil versiyonunun gelmesini beklemek oluyor. Eğer kritik hatalarla karşılaşıyorsanız iPhone'u yeniden yüklemeyi deneyin.

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