



Samsung bu yıl birçok büyük telefon duyurusuna imza attı. Dolayısıyla sıra artık şirketin yeni çipsetini duyurmasına gelmişti. Gelecek senenin amiral gemilerine güç verecek yonga setinin özellikleri açıklandı. Koreli şirket yeni Exynos 990 duyurdu. Çipset yeni bir GPU, 120Hz ekran desteği ve önemli bir performans artışı ile geliyor. Galaxy S11 gibi çarpıcı modellerde kullanılacak.

Samsung'un Yeni Exynos 990 Çipsetinin Özellikleri

7nm EUV üretim süreciyle geliştirilen Exynos 990 önceki Exynos 9820 ve Exynos 9825 gibi sürümlerden %20 daha hızlı ve daha verimli çalışıyor. Samsung ayrıca 990'da 5G özelliği sunan yerleşik Exynos Modem 5123'ü de tanıttı. Benzer bir özelliği Huawei de sunmaya başlamıştı.

Exynos 990 Exynos 980 Exynos 9825 CPU Dual-core (Custom CPU)

Dual-core (Cortex-A76)

Quad-core (Cortex-A55) 2.2GHz Dual-core (Cortex-A77)

1.8GHz Hexa-core (Cortex-A55) Dual-core (Custom CPU)

Dual-core (Cortex-A75)

Quad-core (Cortex-A55) GPU ARM Mali-G77 MP11 ARM Mali-G76 MP5 ARM Mali-G76 MP12 Bellek LPDDR5 LPDDR4x LPDDR4x Kamera Single-camera 108MP

Dual-camera 24.8MP + 24.8MP Single-camera 108MP

Dual-camera 20MP + 20MP Rear 22MP, Front 22MP

Dual-camera 16MP+16MP Bağlantı External 5G Sub-6GHz (5.1 Gbps);

External 5G mmWave (7.35 Gbps);

LTE Cat.24 up to 3 Gbps Integrated 5G NR Sub-6GHz 2.55Gbps;

EN-DC 3.55Gbps;

LTE Cat.16 5CA 1Gbps LTE-Advanced Pro Cat.20 8CA 2Gbps Üretim 7nm EUV 8nm FinFET 7nm EUV

Samsung CPU kümelerinin saat hızlarını açıklamadı ancak bunların açığa çıkması fazla zaman almayacaktır. İki güçlü özel çekirdek, iki yüksek performanslı Cortex A76 ünitesi ve güç verimli dört adet Cortex-A55 çekirdek kümesi olduğunu biliyoruz. Exynos 990 önceki nesildeki çift çekirdekli NPU'yu koruyor ancak DSP'yi geliştiriyor: Samsung DSP'nin saniyede on trilyondan fazla işlem yapabileceğini söylüyor.

Daha fazla verimlilik ve güvenlik için NPU artık bütünleşik AI'a sahip; böylece AI artık harici bir ağa veya sunucuya bağlanmak yerine doğrudan cihazdaki verileri kullanarak çalışacak. Bu da yüz tanıma ve kamera sahne tespiti gibi özellikleri daha hızlı yapacak.





Exynos Modem 5123, 7nm EUV üretimine dayanıyor ve ilk 5G modem yongalarından biri. Samsung neredeyse tüm ağları destekleyeceğini ve LTE ağlarında 3 Gb / sn'ye kadar bağlantı hızına ulaşabileceğini belirtti. 5G'de 8CA'ye kadar destek var ve 6 GHz'in altında ise 5.1 Gbps'ye ve mmWave'de 7.35 Gbps'ye kadar maksimum indirme hızı sunuyor.

Exynos 990 özellikleri arasında LPDDR5 RAM'ler, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 108 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera yapılandırması var. Ayrıca akıllı telefonların hafıza bant genişliğini de artırıyor. Exynos 990 yonga setinin ve Exynos 5123 modeminin seri üretimine bu yılın sonunda başlanacak. Böylece tam da Samsung Galaxy S11'in çıkış tarihine denk gelecek.

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