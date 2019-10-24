



Redmi Note 8 Pro'da ekran görüntüsü alma işleminden bahsedelim. Bugün bir cep telefonunda veya tablette en hayati işlevselliklerden biri ekran görüntüsü almaktır. Bu yolla Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nuzun ekranına o an yansıtılmakta olan görüntüyü kaydetme imkanı yakalarsınız. Bu ekran görüntüsünün içeriği bir WhatsApp konuşması, Tinder kişisi, Instagram hikayesi, Facebook fotoğrafı veya bir video karesi olabilir. Çekilen görüntü Xiaomi cihazınızın hafızasına kaydedilir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da Ekran Görüntüsü Almak

Eğer Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da ekran görüntüsü almak istiyorsanız aşağıdaki şu basit adımları izlemelisiniz:

1- İlk adım:

Ekran görüntüsünü almak istediğiniz görüntüye gidin.

2- İkinci adım:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nuzda güç tuşuna ve ses seviyesi azaltma tuşuna aynı anda basın. Bu işlem video kayıt kısayoluna benzerdir ancak videoda güç tuşunun yanında bu kez ses seviyesi yükseltme tuşuna basarsınız.

3- Üçüncü adım:

Çekilen görüntü otomatik olarak telefonunuzun veya tabletinizin galerisine kaydedilir.

4- Dördüncü adım:

Yeni aldığınız ekran görüntüsü üzerine dokunun ve kişilerinize ya da en sevdiğiniz sosyal ağdaki arkadaşlarınıza gönderin.

Redmi Note 8 Pro'da ekran görüntüsü almak için ikinci yöntem:

1- Görüntüsünü yakalamak istediğiniz ekrana gidin Xiaomi.

2- Bildirim çubuğunu açın ve "Yakala" butonuna dokunun.

3- Çekilen resim otomatik olarak telefonunuzun Xiaomi galerisine kaydedilir.

Redmi Note 8 Pro hakkında:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 161.3 x 76.4 x 8.8 mm boyutunda, 199 gram ağırlığında, 6.53 inç ekranlı ve %84.9 ekran-gövde oranlı bir cihazdır. 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 19.5:9 en-boy oranı ve 395 ppi yoğunluğu sunar.





İşlemci Octa çekirdeklidir (2x Cortex-A76 ve 6x Cortex-A55), grafik kartı Mali-G76MC4'tür, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM veya 128 GB – 8 GB RAM dahili bellek konfigürasyonları ile gelir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro işletim sistemi Android 9.0 (Pie); MIUI 10'dur.

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