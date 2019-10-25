Apple Arcade iPhone ve iPad'te Nasıl Kullanılır?





Apple Arcade'e Abone Olma

Apple Arcade yazılımını kullanmadan önce yapmanız gereken ilk şey cihazlarınızda en son yazılım sürümünün yüklü olduğundan emin olmaktır. Bu da iPhone için iOS 13, iPad için iPadOS 13, Apple TV'de tvOS 13 ve Mac'te macOS Catalina anlamına geliyor.

Bu dört cihazdan herhangi birinde App Store uygulamasına gidin ve Arcade sekmesini seçin.

Daha sonra 30 günlük ücretsiz bir deneme sürümü teklifini göreceksiniz. Kabul etmek için Apple kimliğiniz ve şifrenizle oturum açın. Deneme süresinden sonra, Arcade aboneliği otomatik olarak ayda 4,99 ABD doları karşılığında yenilenecektir.

Aile Paylaşımı seçeneğini kullanıyorsanız altı kişiye kadar aile üyesi aynı Apple Arcade aboneliğine erişebiliyor.

Apple Arcade üyeliğini istediğiniz zaman iptal etmek için iPhone veya iPad'inizde Ayarlar> [Adınız]> Abonelikler bölümüne gidin. Apple Arcade'i seçin, ardından aşağı doğru kaydırın ve Aboneliği İptal Et'i seçin.

Apple Arcade'de Oyun İndirme

Oynamaya hazır olduğunuzda App Store'daki Arcade sekmesine dönün.





Tasarım daha önce App Store'a göz atmış herkese tanıdık gelmelidir. Apple oynamak isteyeceğiniz oyunları bulmayı kolaylaştırmak için onları farklı kategorilerde (Aksiyon, Macera ve Aile gibi) sunuyor.

Apple Arcade'de mevcut olan tüm oyunları görmek için, bölümün en altına gidin ve Tüm Oyunları Gör'ü seçin.

Her başlığın altında oyunla ilgili daha fazla bilgiyi görebilir ve tanıtım videosu izleyebilirsiniz. Ayrıca yaş derecelendirmesini kontrol etme ve oyun kumandası kullanıp kullanamayacağınızı okuyabilirsiniz. Arcade oyununu yüklemek için Al / İndir seçeneğine dokunun.

Oyun diğer herhangi bir uygulama gibi cihazınızda normal şekilde görünecek ve oynamaya hazır olacak. Arcade aboneliğiniz olduğu sürece oyunlara ilişkin tüm güncellemeleri alabileceksiniz. Ayrıca tüm Apple Arcade oyunlarında uygulama içi satın alma veya reklam yoktur. Abonelik bittiğinde oyuna erişiminiz de biter ancak kayıt dosyalarınız silinmez.

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