iPhone ve iPad'te Oyun Deneyimini Zirveye Çıkarmak





Steam Link

Valve'ın Steam Link'i bir süredir Android'de mevcut. Valve uygulamayı iOS'e getirmeyi planlıyordu; Kabaca bir yıl geçtikten sonra Link nihayet iPhone ve iPad'lere geldi. Üretimden kalkan fiziksel Steam Link cihazı gibi, bu da PC oyunlarını iPhone veya iPad'inize aktarmanızı sağlar. Evinizde değilken kullanır mısınız bilinmez ancak Stellaris'i kanepeye uzanip iPhone'unuzdan ya da iPad'inizden çalıştırmak isteyebilirsiniz.

PS4 Remote Play

Çoğu insan, PlayStation Vita'yı Sony'nin donanım serisinin parlayan yıldızı olarak görmüyor, ancak bir büyük özelliği var: Remote Play. Bu özellik Vita'daki PS3 ve PS4 oyunlarını oynamanıza izin veriyor. Sony, Remote Play'i yalnızca Windows ve Mac'e değil aynı zamanda mobil cihazlara da getirdiğinden, bunun iPhone ve iPad'lerde oyun deneyimini ne kadar havalı yaptığını söylememize gerek yok.

PS4 Remote Play uygulamasını dokunmatik ekran kontrolleriyle kullanabilirsiniz, ancak denetleyici kullanıyorsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. PS4 sahiplerinde zaten DualShock 4 olduğundan ekstradan bir donanım satın almaları gerekmiyor.

Retro Oyun Koleksiyonları

Konsol veya PC oyunları oynamak istemiyorsanız çoğu ücretsiz oynanabilen retro oyunlar dünyasına dalabilirsiniz. içinde sıkışıp kalmazsınız. Klasik oyunların bazı iyi sürümlerini iPhone veya iPad'de oynamak mümkün.





SNK, Sega ve diğer şirketler oyunlarını mobil platformlarda yayımlamaya başladılar. Sega'nın App Store sayfasında, Sonic the Hedgehog ve diğer iyi bilinen Genesis oyunlarını indirebilirsiniz. SNK'nın Metal Slug serisinin birçoğu tek bir pakette sunuluyor.

Bu oyunların çoğu MFi denetleyicilerini destekliyor, iOS 13 kullanıyorsanız PS4 veya Xbox One denetleyicilerinizle de çalışırlar.

Sonic The Hedhehog Classic (Ücretsiz)

Gunstar Heroes Classic (Ücretsiz)

Metal Slug Pack (7,99 $)

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