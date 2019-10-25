



Sık ziyaret edilen web sitelerini tekrar kolayca takip edebilmenin en iyi seçeneklerinden biri sayfayı yer işaretlerinize veya diğer adıyla yer imlerinize eklemektir. Ancak çok sayıda yer imini kaydettiğinizde bunları yönetmesi güç olabilir. Bunun için uygulamalardan yardım alabilirsiniz. İşte telefonlar için en iyi mobil yer imi uygulamaları.

Telefonda Yer İmlerini Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar

Bazı uygulamalar var bunlar sadece yer imi kaydetmek, görüntülemek ve organize etmek üzerine tasarlanmış durumdalar. Ayrıca bazıları dosya yönetimi özelliklerine de sahip. Aşağıdaki uygulamalar ile telefonunuzda yer imlerini hiç olmadığı kadar rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun için en iyi seçeneklerden ikisi Pocket ve Evernote'tur. Bununla birlikte bazı verimlilik uygulamalarının da yer imi yönetimi araçları olduğunu hatırlatalım.

Pocket

Firefox'un yerleşik bir uygulaması, dolayısıyla Mozilla tarafından geliştiriliyor. İnternetteki makaleleri listenize eklemenize ve düzenlemenize yardımcı olan birinci sınıf bir uygulama. Pocket tüm büyük mobil platformlarda mevcuttur ve tarayıcınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. İçeriğe hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan, kullanımı kolay bir arayüzle geliyor. Web siteleri mobil tarayıcınızın yer imi yerine Pocket'e ekliyor ve her yerden erişiyorsunuz. Daha az özellik içeren reklam destekli versiyonu da vardır.

Evernote

Evernote konu üretkenlik olduğunda önemli bir uygulama olarak bilinir. Pocket'in sunduklarının yanında yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, notlarınızı ve projelerinizi yönetmenize olanak tanır. Sunduğu özelliklerden biri Web Clipper'dır. Bu araçla tüm web sitelerini, PDF'leri veya makaleleri doğrudan buluta kaydedersiniz. Buluta eklenen içeriğe iPhone, Android ve PC'den erişirsiniz.





Özellikle aynı anda çok fazla bilgiye erişmesi gereken kullanıcılar için bu uygulamalardan birini kullanmak büyük kolaylıktır. Günlük hayatınızda daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız varsa bu seçeneklerden birini mutlaka deneyin. Teknik olarak yer imleri yerine geçmiyorlar ancak aynı amaca hizmet ediyorlar.

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