WhatsApp'ta Bir Kişinin Sizi Engellediğini Anlamak





WhatsApp'ta engellenip engellenmediğinizi anlamak başta kolay değildir. Ancak bunun bazı püf noktaları bulunuyor.

İletişim Bilgileri

Uzun süredir o kişinin son görülme zamanını veya çevrimiçi olduğunu görmediğinizi fark ettiyseniz bu engellendiğinize işaret olabilir. Kişi elbette WhatsApp hesabının gizlilik ayarlarını da değiştirmiş olabilir, bu yüzden daha fazla ipucuna ihtiyacınız vardır.

Ayrıca kendi gizlilik ayarlarınızda son görülme zamanını ve çevrimiçi durumu kapatmışsanız başkalarınınkileri de göremezsiniz. Önce bunu tekrar açmayı deneyin.

Profil Güncellemesi

Engellenmiş olabileceğiniz bir başka gösterge kişinin profil güncellemelerini artık göremiyor olmanızdır. WhatsApp, Snapchat ve Instagram hikaye paylaşım özelliklerine sahiptir. Bir kişinin profil resmini, durum bilgisini vb. değiştirip değiştirmediğini kontrol edebiliyorsanız engellenmediğiniz anlamına gelir.

Ancak bunun tam tersi geçerliyse o halde engellenmiş olabilirsiniz. Ancak kişi artık uygulamayı kullanmayı bırakmış da olabilir (düşük bir ihtimalle). Ancak çoğu kişinin WhatsApp durumuyla ilgilenmediğini de unutmayın.

Onay İşareti

Bir kişiye mesaj gönderiyor ve yanında tek bir onay işareti olduğunu görüyorsanız, mesajınızın gönderildiği, ancak alıcı tarafından alınmadığı veya okunmadığı anlamına gelir. İşte tüm onay işareti simgelerinin anlamı:





Tek gri onay işareti, mesajınızın gönderme işleminden geçtiğini ancak henüz teslim edilmediğini gösterir.

İki gri onay işareti, mesajınızın gönderildiğini ve kişinizin telefonuna ulaştığını gösterir.

İki mavi onay işareti, mesajın gönderildiğini, alındığını ve görüntülendiğini gösterir.

Gönderdiğiniz mesajların yanında yalnızca tek bir gri onay işareti varsa o kişinin blok listesinde bulunmanız yüksek bir ihtimaldir. Aslında engellenmiş olduğunuzun en iyi işaretidir. Emin olmak için biraz zaman verin ve ertesi gün tekrar görüntüleyin.

Arama Yapmak

WhatsApp tarafından sunulan bir başka özellik de telefon görüşmesi yapabilmektir. İşlemde WiFi sinyali kullanıldığından kişinin telefonu internete bağlı olduğu sürece çalmalıdır.

Kişiyi aradığınızda telefon önce çalıyor ve hemen ardından otomatik olarak kapanıyor veya hiç çalmıyorsa o halde engellenmiş olabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum