Xiaomi Redmi Note 8 piyasaya yeni çıkan iddialı akıllı telefonlardan. Redmi Note 8 48 MP dörtlü arka kamera, 4000 mAh pil ve Snapdragon 665 işlemciye sahip. Redmi Note 8'de ekran görüntüsü alma adımlarından bahsedelim.
Xiaomi Redmi Note 8'de Ekran Görüntüsü Almak
- Adım 1. Ekran görüntüsü almak istediğiniz sayfaya gidin.
- Adım 2. Ekran görüntüsü alınana kadar "Güç tuşu" ve "Ses kısma" tuşlarını aynı anda birkaç saniye basılı tutun.
- Adım 3. Galerideki ekran görüntüsünü bulun.
Bildirim çubuğu ile ekran görüntüsü
- Adım 1. Ekran görüntüsünü almak istediğiniz sayfayı bulun.
- Adım 2. Bildirim çubuğunu aşağı çekin (telefonun ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın).
- Adım 3. Hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almak için ekran görüntüsü simgesine dokunun.
- Adım 4. Galeriye kaydedilen ekran görüntüsünü bulun.
Jestle ekran görüntüsü almak
- Adım 1. "Ayarlar" – "Ek ayarlar" – "Düğme ve hareket kısayolları" – "Ekran görüntüsü al"a gidin – "3 parmağınızı aşağı kaydır" seçeneğini seçin.
- Adım 2. Ekran görüntüsü almak istediğiniz sayfaya gidin.
- Adım 3. Ekran görüntüsünü yakalamak için ekranda 3 parmağınızı aşağı kaydırın.
- Adım 4. Galerideki ekran görüntüsünü bulun.
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