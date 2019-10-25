



Xiaomi Redmi Note 8 piyasaya yeni çıkan iddialı akıllı telefonlardan. Redmi Note 8 48 MP dörtlü arka kamera, 4000 mAh pil ve Snapdragon 665 işlemciye sahip. Redmi Note 8'de ekran görüntüsü alma adımlarından bahsedelim.

Xiaomi Redmi Note 8'de Ekran Görüntüsü Almak

Adım 1. Ekran görüntüsü almak istediğiniz sayfaya gidin.

Adım 2. Ekran görüntüsü alınana kadar "Güç tuşu" ve "Ses kısma" tuşlarını aynı anda birkaç saniye basılı tutun.

Adım 3. Galerideki ekran görüntüsünü bulun.

Bildirim çubuğu ile ekran görüntüsü

Adım 1. Ekran görüntüsünü almak istediğiniz sayfayı bulun.

Adım 2. Bildirim çubuğunu aşağı çekin (telefonun ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın).

Adım 3. Hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almak için ekran görüntüsü simgesine dokunun.

Adım 4. Galeriye kaydedilen ekran görüntüsünü bulun.

Jestle ekran görüntüsü almak

Adım 1. "Ayarlar" – "Ek ayarlar" – "Düğme ve hareket kısayolları" – "Ekran görüntüsü al"a gidin – "3 parmağınızı aşağı kaydır" seçeneğini seçin.

Adım 2. Ekran görüntüsü almak istediğiniz sayfaya gidin.

Adım 3. Ekran görüntüsünü yakalamak için ekranda 3 parmağınızı aşağı kaydırın.

Adım 4. Galerideki ekran görüntüsünü bulun.

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