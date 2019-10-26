



Bir süre önce Android cihazlardan kaldırılması gereken kötü amaçlı yazılımlara yer vermiştik. iOS daha güvenli gibi görünse de aslında App Store'da da aynı derecede zararlı uygulamalar mevcut. iPhone, iPad veya iPod touch'a yüklenebilen uygulamaların cihaz güvenliği için derhal kaldırılması gerekiyor. Mobil güvenlik firması Wandera, Apple App Store'daki 17 "clickware" uygulamasını keşfetti ve bunları Apple'a bildirdi. Bu uygulamalar yüklendiğinde virüslü bir web sayfasını açıyor veya arka planda kullanıcının haberi olmayan reklamlar oynatıyor. Web sitesinde de ayrıca reklam gösteriliyor ve tıklandığında hacker'a kazanç sağlanmış oluyor. Wandera bu hamlenin masum rakip siteler için kullanıldığını da belirtti. Reklamına aşırı tıklanan rakip bir site haberi yokken Google'dan yasaklanabiliyor.

Aşağıdaki Virüslü iOS Uygulamalarını Şimdi Silin

17 uygulama, üretkenlik, platform araçları ve seyahat dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde yer alıyorlar ve App Store'da listelenen bu uygulamalar çeşitli ülkelerde mevcutlar. Tümü de AppAspect Technologies Pvt tarafından geliştirilmiş. Kendisi Hindistan merkezli bir şirket. Uygulamalar, bir uygulamanın içine yerleştirilmiş, arka kapı görevi gören C&C sunucusunu (Komut ve Kontrol) kullanıyor. Bu kanal sayesinde kötü niyetli kişiler arkada reklamlar gösterebiliyor, komutlar gönderebiliyor ve hatta virüsler yükleyebiliyor. Bu işlem uygulama ve sunucu arasında şifreli bir iletişim ile yapılır. Geliştiricinin Apple'ın iOS App Store'unda listelenen toplam 35 uygulaması var, bunlardan 35 tanesi de ücretsizdir. Bu 35'ten 17'si C&C sunucusuyla iletişim kuruyor. İşte onlar:

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

My Train Info – IRCTC & PNR (geliştiri sayfasında listelenmiyor)

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

Smart Video Compressor

Wandera'nın Tehdit Araştırması ekibi güvenlik açığı keşfettiği 17 uygulama ile ilgili 15'inin Apple tarafından kaldırıldığını söyledi. App Store'da hala listelenen My Train Info: IRCTC & PNR ve Easy Contacts Backup Manager var.





Yalnızca Android'e virüs bulaştığına inananlar için Wandera bu durumun iOS'in de rahatlıkla zararlı yazılımlardan etkilenebileceğinin kanıtı olduğunu söylüyor. Şirket mağazada çok daha fazla kötü amaçlı yazılım olabileceğini belirtiyor.

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