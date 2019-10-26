



iPhone'lar uzun yıllar standardın çok altında depolama seçenekleri ile geldi ve aslında hala gelmekteler. Apple bunu iCloud gibi bulut depolama servisleri ile çözmeye çalışıyor. iCloud'tan memnun değilseniz iPhone'dan kaldırabilirsiniz.

iPhone'da iCloud Depolamayı Kapatmak

iOS cihazınızın ana ekranından "Ayarlar" ı seçin.

Ayarlar ekranının üstünde, adınıza dokunun.

Bir sonraki ekranda, aşağı kaydırın ve "Çıkış Yap" ı seçin. Apple kimliği şifrenizi girmeniz istenecek, "Kapat"a basmadan önce şifrenizi girin. iCloud'u devre dışı bırakmanın iPhone'umu Bul'u devre dışı bırakacağını unutmayın.

Bir sonraki ekranda, hangi iCloud verilerini akıllı telefonunuzda kopya şeklinde saklamak istediğinizi onaylamanız istenecek.

Her ögenin yanındaki renkli çubuğa basarak seçenekler arasında geçiş yapmak mümkündür.

Onaylayın ve çıkış yapın.

iCloud Depolamayı Belirli Uygulamalar İçin Kapatmak

Ayarlar ekranının üstünde, adınıza dokunun.

Bir sonraki ekranda "iCloud" a basın.

Bu, "iCloud'u Kullanan Uygulamalar" ekranında hangi uygulamaların iCloud'da veri depolayacağını seçebilirsiniz. İlk 3 bölüm Apple uygulamaları içindir, ancak son bölüm 3. taraf uygulamaları içerir.

Bir uygulamanın iCloud'a erişimini devre dışı bırakmak için yanındaki düğmeye basmanız yeterlidir. Rengi beyaz olduğunda iCloud sadece o uygulama için devre dışı bırakılır ve artık veri depolayamaz

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