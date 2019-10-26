iPhone'da Safari'nin Düzgün Çalışmaması Sorunu





iPhone'da Safari'nin çalışmaması sorunu can sıkıcı problemler arasında yer alıyor. Alternatif olarak Chrome'u deneyebilirsiniz ancak Safari'de ısrar ediyorsanız o halde bazı çözümlere değinelim. En basit çözümlerden biri Safari'yi kaldırıp tekrar kurmak oluyor.

Deneysel özellikleri devre dışı bırakın

Bilmiyor olabilirsiniz ancak iPhone için sunulan Safari'de aslında tercihinize göre devre dışı bırakabileceğiniz veya etkinleştirebileceğiniz birçok deneysel özellik bulunuyor.

Adından da anlaşılacağı gibi deneysel olduklarından düzgün çalışmayabilirler. Bunları tek tek devre dışı bırakmak, Safari'nin iPhone'unuzda düzgün çalışmaması sorununu çözmenize yardımcı olabilir ve de soruna tam olarak hangi özelliğin neden olduğunu bulmanızda yardımcı olabilir,

iPhone'unuzda "Ayarlar -> Safari -> Gelişmiş -> Deneysel özellikler" bölümüne gidin.

Ağ ayarlarını değiştirın

WiFi bağlantısını geri yüklemeyi ve ağa yeniden bağlanmayı deneyin.

"Ayarlar -> WiFi" a gidin ve özelliği kapatın, ardından birkaç saniye sonra tekrar açın. Mobil veri kullanıyorsanız, "Ayarlar -> Mobil" e gidin ve "Hücresel Veri" yi devre dışı bırakın ve birkaç saniye sonra tekrar açın. Hiçbir seçenek işe yaramazsa, "Ayarlar -> WiFi" seçeneğine gidin, farklı bir WiFi ağına bağlanın ve web sayfasını tekrar yüklemeyi deneyin.

Sorun devam ederse, ağ ayarlarını orijinal yapılandırmaya geri yüklemeyi deneyin.





"Ayarlar -> Genel -> Sıfırla" ya gidin ve "Ağ ayarlarını geri yükle" yi seçin.

Verileri silin

Çerezleri, önbellek ve göz atma geçmişini silmek Safari'nin iPhone'da düzgün çalışmamasını çözebilir.

"Ayarlar -> Safari" ye gidin. "Geçmişi ve verileri temizle" yi seçin. Bu seçeneği seçerseniz, Safari Otomatik Doldurma bilgilerini saklamayı sürdürür.

Göz atma geçmişinizi korumak ancak önbelleği ve çerezleri temizlemek için:

"Ayarlar -> Safari -> Gelişmiş" seçeneğine gidin. "Web sitesi verileri -> Tüm web sitesi verilerini kaldır" ı seçin ve "Şimdi kaldır" a dokunun. Bu seçenek ile Otomatik Doldurma silinir.

Gözatma geçmişinizin, önbelleğin ve çerezlerin yalnızca bir bölümünü kaldırmak için:

Safari'yi açın ve yer imi simgesine dokunun. Geçmişi açın ve "Sil" e dokunun.

Safari size son bir saat, bir önceki gün, son 48 saat veya tamamı hakkında geçmiş bilgileri, çerezleri ve gezinme verilerini silme imkanı sunar.