iPhone'un Güncellemeleri Kontrol Ederken Çökmesi





iPhone'un güncellemeleri kontrol ettiği sırada aniden çökmesi bazı cihazlarda görülebilen can sıkıcı bir durum. Yazımızda bu sorunu ortadan kaldırmak için yapabileceklerinizden bahsedeceğiz.

İlk çözüm: iPhone'u Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Nedeni anlaşılamayan rastgele şekilde gerçekleşen hataların ana sebebi çoğunlukla küçük bellenim sorunlarıdır. Ve bu hataları düzeltmenin en kolay yolu sistemi yeniden başlatmaktır. iPhone kilitliyken ve yanıt veremediğinde standart yeniden başlatma işlemini yapmak mümkün olmayabilir. Alternatif bir çözüm olarak, iPhone'unuzu aşağıdaki yöntemlerden biriyle yeniden başlatmaya zorlayabilirsiniz:

Bir iPhone 8, 8 Plus veya daha yeni bir cihaz kullanıyorsanız yeniden başlatmaya zorlamak için şu adımları izleyin:

Sesi Aç düğmesine basın ve bırakın.

Sonra Sesi Azalt düğmesine basın ve bırakın.

Son olarak, yan düğmeye basılı tutun ve Apple logosu görüldüğünde bırakın.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta yeniden başlatma:

Ses kısma düğmesini ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun ve ardından her iki düğmeyi de Apple logosuyla beraber bırakın.

iPhone 6s, 6s Plus, 6, SE ve 5s gibi daha eski bir iPhone kullanıyorsanız:





Güç düğmesini ve Home düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından Apple logosu ekranda görüntülendiğinde her iki düğmeyi de bırakın.

Aygıtın düzgün şekilde açılmasını bekleyin ve ardından tekrar İnternet'e bağlanın.

Kısıtlamalar'ı Kapatın

iPhone'unuzda kısıtlamalar etkinleştirilmişse güncellemelerin yüklenmesini engelleyebilir. Özelliği kapatmayı deneyebilirsiniz. iPhone'unuzda kısıtlamaları devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

Ana ekrandan Ayarlar'a dokunun.

Genel'i seçin.

İçerik ve gizlilik kısıtlamaları'na dokunun.

Ardından kısıtlamaları devre dışı bırakmak için ilgili seçeneği seçin.

Kısıtlamaları devre dışı bırakmanız istendiğinde kısıtlama şifresini tekrar girin.

Tüm Ayarları Sıfırlayın

Geçersiz ayarları veya güncelleme sunucusuyla çakışmalara neden olabilecek yanlış özelleştirmeleri ortadan kaldırmak için, tüm ayarları sıfırlamanız faydalı olabilir. Bu sıfırlama, tüm son özelleştirmeleri silecektir ve orijinal değerleri ve seçenekleri geri yükleyecektir.

Dahili belleğe kaydedilen bilgiler bundan etkilemez, bu nedenle dosyalarınızı yedeklemeniz gerekmez. iPhone'unuzdaki tüm ayarları geri yüklemek için:

Ana ekrandan Ayarlar üzerine dokunun.

Genel.

Aşağı kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

Tüm ayarları sıfırlamak için ilgili seçeneği seçin.

Devam etmek istendiğinde cihazın şifresini girin.

iPhone'unuzdaki tüm ayarları geri yüklemek istediğinizi onaylayın.

Güncelleme Dosyasını Silin

Giriş ekranında Ayarlar üzerine dokunun.

Genel'i seçin.

iPhone Depolama'ya dokunun. Daha sonra uygulamaların ve dosyaların bir listesini göreceksiniz.

Listeden yazılım güncelleme dosyasını seçin

Güncelleştirmeyi Sil seçeneğine dokunun. Güncelleme dosyası kaldırılacaktır.

Güncelleme dosyasını tamamen sildikten sonra Ayarlar'a dönün.

Genel'i seçin.

Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Güncellemeyi indirmeyi ve yüklemeyi tekrar deneyin.

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