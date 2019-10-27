Android One'da Google Haberler Bildirimlerini Kapatmak





Bazen Google haber bildirimleri oldukça sinir bozucu olabiliyor. Ancak eğer isterseniz haber bildirimlerini kapatabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda, Google haber uyarıları artık bildirimler ekranınızda görünmez. Buna kilit ekranı da dahildir.

Google uygulamasını başlatın.

Sağ alt kısımdaki "Diğer" düğmesine dokunun.

Ayarlar'a gidin ve Bildirimler'i açın.

"Diğer" altında, bildirim almak istemediğiniz kategorilerin işaretini kaldırın. İsterseniz Google Asistan için bile bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Hangi Kategoriden Bildirim Geldiğini Öğrenmek

Belirli bir bildirimin hangi kategoriye ait olduğunu görebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

Bildirimin üzerine gelin ve yarıya kadar yana kaydırın.

Dişli simgesine tıklayın.

İlgi alanları / Topics of interest'e dokunun.

Şimdi Google uygulamasında Bildirimler ayarlarına gidin.

Sadece o kategorideki bildirimleri kapatın.

Belirli kategorideki bildirimleri hızlıca kapatmak için bildirim çekmecesinden "Bildirimleri durdur"u da basabilirsiniz:

Google Haberler Bildirimlerini Nasıl Durdururum?

Google Haberler uygulamasından gelen bildirimleri durdurmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları uyabilirsiniz:





Google Haberler uygulamanızı başlatın.

Sağ üst kısımdaki profil simgenizi seçin.

Ayarlar'a gidin ve Bildirimler'i seçin.

Daha az bildirim almak istiyorsanız yoğunluğu Düşük olarak ayarlayın.

Tüm kategorilerden gelen bildirimleri tamamen durdurmak için "Bildirimleri al" öğesinin kapalı olduğundan emin olun.

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