Android Telefonda Arama / Çağrı Yönlendirme Nasıl Yapılır?





Bu zamana kadar hiç kullanmaya ihtiyacınız olmamış olabilir ancak Android'de arama yönlendirilme pek çokları tarafından sevilen faydalı bir özelliktir.

Bir numaranın bizi rahatsız etmesini önlemek için çağrıyı başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.

Yine iş telefonunuza gelen çağrıları diğer telefonunuza yönlendirmeniz gerekebilir; Böylece her zaman iki telefon taşımak zorunda kalmazsınız.

Android'de çağrı yönlendirme türleri

Çağrı yönlendirmeyi nasıl aktif hale getireceğinizi görmek için, öncelikle çağrı yönlendirmeyi hangi seviyede kullanmak istediğinize karar vermelisiniz. Yani, çağrıları başka bir telefona yönlendirmek veya şirketinizin sesli postasına aktarmak istiyor olabilirsiniz.

Çağrıları yönlendirmek istediğiniz numarayı seçin

Çağrıları kod kullanarak başka bir numaraya yönlendirmek mümkün olsa da, en basit yöntem cep telefonundan yapmaktır. Telefon uygulamasını açmanız ve sağ üst köşede bulacağımız üç nokta simgesine dokunun.

Açılır menüde Ayarlar / Çağrılar butonuna dokunun ve Android telefonunuz çift SIM'li ise arama yönlendirme yapılacak numarayı seçin.





Bir sonraki adımda karşınıza dört farklı yönlendirme seçeneği sunacak olan "Çağrı Yönlendirme"ye dokunun:

Her zaman yönlendir

Meşgulken yönlendir.

Cevap verilmediğinde yönlendir.

Ulaşılamadığında yönlendir.

İhtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe karar verdikten sonra çağrının yönlendirilmesini istediğimiz telefon numarasını girin ve 'Etkinleştir' düğmesine basın.

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