Çocuklarınızın Messenger Uygulamasına Kişi Ekleyin veya Silin





Çocuğunuzun Messenger Kids hesabına iPhone, iPad veya Android cihazdaki kişilerini eklemek veya kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Facebook uygulamasını iPhone, iPad veya Android cihazınızda başlatın.

Menü düğmesine dokunun ve ekranı aşağı kaydırın.

Not: Keşfet bölümünü bulun, "Daha Fazlasını Gör" e dokunun.

"Messenger Kids" üzerine dokunun.

Şimdi, çocuğunuzun hesabını seçmek için dokunun.

Hesaba bir kişi eklemek için: "Ekle" seçeneğine dokunmanız ve ardından arama çubuğuna eklemek istediğiniz kişinin adını yazmanız veya eklemek istediğiniz kişinin adını bulmak için ekranı aşağı kaydırmanız gerekir. Ardından, kendisine arkadaşlık isteği gönderilecek kişinin adına dokunun.

Bir kişiyi hesaptan kaldırmak için: Kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki menü düğmesine (üç dikey nokta) dokunmanız ve ardından onaylamak için Kaldır öğesine dokunmanız yeterli.

Hepsi bu. Çocuğunuzun hesabına daha fazla arkadaş eklemek ve aynı zamanda iPhone, iPad veya Android cihazlarındaki kişileri kaldırmak için yukarıdaki adımları kullanabilirsiniz.

Facebook Messenger Kids Hesabından Kişi Nasıl Kaldırılır?

Çocuğunuzun hesabına kişi eklemek veya kaldırmak bilgisayardan da eşit derecede kolaydır. Nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.





PC'nizde herhangi bir web tarayıcısını başlatın ve Facebook web sitesine gidin (facebook.com).

Ardından, Facebook hesabınıza giriş yapın ve ana sayfanızın sol tarafındaki Keşfet bölümüne gidin.

Ardından, "Messenger Kids" seçeneğine tıklayın.

Not: Menünüzde "Messenger Kids" seçeneğini bulamıyorsanız, "Diğer"e tıklayın ve menüde aşağı kaydırın.

Çocuğunuzun hesabını seçin.

"Rehber Seç" e tıklayın ve sonra eklemek veya kaldırmak istediğiniz kişinin adını yazın.

Hesaba bir kişi eklemek için: Arkadaşlık isteği göndermek için "Ekle" veya "Davet Et" i tıklayın.

"Bir kişiyi kaldırmak için, silmek istediğiniz kişinin adının yanındaki dişli simgesine tıklayın. Son olarak, onaylamak için Kaldır üzerine tıklayın.

Hepsi bu kadar.

Facebook'un yeni Kids uygulaması Çevrimiçi Çocuk Gizliliği ve Koruma Yasası ile uyumlu çalışıyor. Güvenliği daha da güçlendirmek için, sosyal ağ devi, National PTA ve Blue Star Families dahil olmak üzere çeşitli güvenlik uzmanlarıyla çalışmakta.