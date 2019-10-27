



Öncelikli olarak Alexa uyumlu ev güvenlik kameraları şöyle sıralanıyor:

Amazon Cloud Cam

Arlo

Arlo Go

Arlo Pro

Arlo Pro 2

Arlo Q

Arlo Ultra

Canary All-in-One

Canary Flex

Ezviz Mini

Ezviz Mini Plus

Logitech Circle

Logitech Circle 2

Nest Cam

Nest Cam Outdoor

Ring Stick Up Cam

Wyze Cam

Wyze Cam Pan

Alexa Uygulamasını İndirin

Ev güvenlik kamerasında Alexa asistanını kullanmak için Alexa uygulamasına giriş yapmanız ya da henüz yapmadıysanız bir hesap oluşturmanız gerekecek. Bunun için Alexa uygulamasını indirin ve yeni bir hesaba giriş yapmak veya kaydolmak için talimatları izleyin.

Alexa'yı Etkinleştirmek

Alexa uygulamasını başlatıp "Beceri ve Oyunlar"ı seçin. Sahip olduğunuz kameranın adını arayın, beceriyi açın ve "Etkinleştir" i seçin.

Ring hesabınızın kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir, böylece Ring hesabınız Alexa uygulamasıyla eşleştirilebilecek.

Alexa Cihazlarını Tarayın

Ring yeteneğini etkinleştirdikten sonra, görünen uygulama ekranında "Cihazları Keşfet" i seçin veya akıllı hoparlörünüzün "Alexa, cihazları keşfet" diyerek yeni kamerayı bulmasını sağlayın. Şimdi kamerayı kolayca kurabilir ve Alexa komutlarını anında kullanmaya başlayabilirsiniz.





Güvenlik Kameraları İçin Alexa Komutları

Ring yeteneğini aktive ettikten ve Alexa'dan yeni cihazları tespit etmesini istedikten sonra kameranızı Alexa üzerinden kontrol etmeye hazırsınız. Her kamera için farklı bir ad kullanmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bir veya aynı isimle birden fazla kameraya sahip olmak Alexa'nın kafasını karıştırır.

Kameranıza evdeki konumuna göre isim verirseniz komut vermesi daha kolay olur. Örneğin kameranıza "ön kapı", "bahçe", "üst kat" gibi isimler verdiğiniz "Alexa, ön kapıyı göster" ya da hoparlör destekli kameranız varsa "Alexa, ön kapıya cevap ver" diyebilirsiniz.

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