iPhone ve iPad'de AirDrop Nasıl Kullanılır?





Fotoğraflar, Safari, Kişiler ve diğer uygulamalar gibi uygulamalardan içerik göndermek için AirDrop'u kullanabilirsiniz.

AirDrop ile Bir İçeriği iPhone, iPad veya iPod touch'ta Nasıl Paylaşırım?

İçerik göndermek istediğiniz Apple iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki herhangi bir uygulamaya gidin ve ardından göndermek istediğiniz öğeye dokunun. Bunun yerine birden fazla öğeyi paylaşmak istiyorsanız önce Seç'e ve ardından göndermek istediğiniz öğelere dokunabilirsiniz.

Ardından, "Paylaş" düğmesine veya yükleme simgesine dokunun.

Öğeleri paylaşmak istediğiniz AirDrop kullanıcısına dokunun.

Ne zaman biri AirDrop kullanarak sizinle içerik paylaşmak isterse, paylaşmak istediğiniz içeriğin önizlenmesi seçeneği ile ekranınızda bir bildirim göreceksiniz. Burada, "Kabul Et" veya "Reddet" seçeneğine dokunabilirsiniz.

Apple iPhone, iPad veya iPod Touch'ta AirDrop Alma Seçeneklerini Düzenleme

AirDrop Alma seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel seçeneğine ve ardından "AirDrop" üzerine dokunun. Burada, cihazınızı kimin görebileceğini seçebilirsiniz. Ayrıca alma seçeneklerini Kontrol Merkezi'nden de ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Apple iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki herhangi bir sayfada, Kontrol Merkezini açmak için ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

Ardından, ekranınızın sol üst köşesinde ağ ayarlarına dokunun ve basılı tutun.

Şimdi, AirDrop alma seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: Hiç kimse size AirDrop istekleri gönderemez.

Yalnızca Kişiler: Yalnızca kişileriniz size AirDrop istekleri gönderebilir.

Herkes: AirDrop kullanan tüm iOS'ler size AirDrop istekleri gönderebilecek.

AirDrop'taki Diğer Cihazı Göremiyorsanız

AirDrop'ta bir kişiyi veya cihazı göremiyorsanız aşağıdakileri kontrol edin:





Her ikinizde de Wi-Fi ve Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin. Herhangi birinizde Kişisel Bağlantı Noktası açıksa, kapatın.

Gönderdiğiniz kişinin yakında olduğundan emin olun. Bluetooth ve Wi-Fi kapsama alanı dışındaki kullanıcılara AirDrop gönderemezsiniz.

Diğer kişinin AirDrop alma ayarı Yalnızca Kişiler olarak ayarlanmışsa ve onların Kişilerinde değilseniz, AirDrop alma ayarını Herkes olarak ayarlamasını isteyin.

Alma seçeneğini değiştiremiyorsanız, iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin ve ardından Genel üzerine dokunun. Kısıtlamalar üzerine dokunun ve ardından AirDrop'un yanındaki düğmeye dokunun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum