Wyze Kamera Telefona Nasıl Bağlanır?





Wyze hem bir kamera, dahili telefon sistemi, bebek monitörü ve tek bir üründe başka pek çok başka şey sunuyor. Peki Wyze kamerayı telefonunuza nasıl bağlayabilirsiniz?

Wyze Kamerayı Telefonuma Nasıl Bağlayabilirim?

Cihazı kurulum moduna almak için akıllı telefonunuza gidin ve Wyze uygulamasını uygulama mağazanızdan indirin. Uygulamayı indirip kurması ve başlatması oldukça basit. Ancak ürünü kullanmak için önce hesap açmanız gerekiyor.

Kayıt telefonunuz üzerinden yapılabiliyor. Gerekli tüm bilgileri girdikten hemen sonra, e-posta gelen kutunuza gidin ve Wyze'den gelen e-postadaki özel kodu kopyalayıp Wyze uygulamasındaki alana yapıştırarak işlemi tamamlayın.

Şimdi, ekranın ortasında "Yeni Aygıt Ekle" ifadesinin yanında büyük bir "artı" işareti göreceksiniz. Artı işaretine dokunun, cihazın ayar ekranına yönlendirilirsiniz. Wyze Cam'in alt tarafını çevirin, plastik ayağını hareket ettirin ve köşede bulunan düğmeye basın. Robotik bir sesin "Bağlanmaya hazır" dediğini duyacaksınız.





Wi-Fi'a Bağlanma

Wyze Cam'ın yalnızca 2,4 GHz ağlarla çalıştığını bilmek önemli, bu nedenle kendi WiFi ağınızın 5 GHz'de değil 2,4'te çalışması gerekiyor. Her yönlendirici, 2.4GHz ağa sahiptir yani gerekli ayarlarla 2.4Ghz'e inebilmeniz mümkün olacaktır. Özellikle çift bantlı yönlendiricilerin Wi-Fi seçim menüsünde ek 2.4GHz seçeneği kolaylıkla görülebilir.

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