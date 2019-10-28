



iPhone veya iPad'inizde Aile Paylaşımı planından çıkmak hiç de karmaşık değildir. Bildiğiniz gibi, Aile Paylaşımı, uygulamaları aile üyelerinin telefonlarında iCloud üzerinden paylaşmaya yarıyor. Doğru zaman geldiğinde Aile Paylaşımı grubundan çıkmaya karar verebilirsiniz. İşte adımlar.

iOS Cihazda Aile Paylaşımı Kapatmak (iPhone, iPad)

Apple Music gibi satın almaları ve abonelikleri paylaşmak isteseniz bu özellik faydalıdır. Ancak mevcut gruptan ayrılabileceğiniz gibi yeni bir grup kurmaya da karar verebilirsiniz. Başka bir ülkeye taşındığınızda yeni ülke ayarlarını uygulamak için veya ikametinizi değiştirmek için aile paylaşımını yenilemeniz gerekebilir.

Ayrıldığınızda aileniz tarafından paylaşılan her şeye erişimi otomatik olarak kaybedeceğinizi unutmayın. Resimler, takvimler ve benzeri şeyler buna dahildir. Aile Paylaşımı'ndan ayrılma talimatları iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasından yapılıyor. Hesabınızı çevrimiçi olarak da kaldırılabilir.





iPhone veya iPad'de Aile Paylaşımı'ndan Nasıl Ayrılabilirim?

iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Sayfanın üstündeki isminize dokunun.

iOS 10.3 veya üstünü mü kullanıyorsunuz? Direk Aile Paylaşımı'nı göreceksiniz. iOS 10.3 veya daha önceki sürümlerde iCloud'u ve ardından Aile'yi seçin. Her iki durumda da, Aile Paylaşımı ayrıntılarınız gösterilecek.

Gruptaki mevcut aile üyelerinizin tümünü ve ayrıca etkinleştirdiğiniz Paylaşılan özellikleri görebilirsiniz.

Adınızı seçin.

"Aileden Ayrıl"a dokunun

Gruptan ayrılmak istediğinizden emin olup olmadığınız sorulacak. Ayrıca aile üyeleri tarafından şu anda paylaşılan her şeye erişimi kaybedeceğiniz konusunda uyarı alacaksınız. Onay için bir kez daha "Aileden Ayrıl"a basın.

Apple Web Sitesinden Aile Paylaşımı'nı Kapatmak

Apple Kimliğiniz şu anda aile grubu paylaşımlı satın alımlarda kullanılıyorsa, hesabınızı çevrimiçi olarak da kaldırabilirsiniz.

Appleid.apple.com adresine gidin.

Kaldırmak istediğiniz hesap için Apple ID'niz ve şifrenizle oturum açın.

Güvenlik nedeniyle doğrulama kodu gönderilebilir. Sorulursa bu kodu yazın.

Bilgilerinize erişmek için "Aile Paylaşımı"nı seçin.

Sonrasında ise ayrılı seçin.

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