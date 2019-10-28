



İnternete bağlı olmasanız bile Netflix'ten film ve dizileri kolayca indirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu doğru; biraz planlamayla, en sevdiğiniz programları ve filmleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Netflix'ten indirirseniz, videoyu izlemek için bir internet bağlantısına ihtiyacınız olmaz, bu da uçak yolculukları, araba gezileri ve benzer aktiviteleri çok daha eğlenceli hale getirir.

iPad'te Netflix Film ve Dizilerini İnternetsiz İzlemek İçin İndirmek

Netflix'ten film indirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız var:

Aktif bir Netflix aboneliği; Aboneliğinizi iptal ederseniz indirilen dosyayı cihazınızda tutamazsınız.

Netflix destekleyen bir cihaz; iPad Netflix desteklemiyorsa aynı hesapla başka bir cihazdan indirebilir ve sonra iPad'e dönüp satın alınan uygulamalardan eski bir versiyonu yükleyebilirsiniz. Mükemmel çalışır.

İndirme seçeneği olan bir film veya dizi. Netflix'te izleyebileceğiniz ögelerin çoğu buna izin veriyor, ancak hepsi değil.

Netflix'ten iPad'e Film / Dizi İndirmek

iPad, Netflix dizi ve filmlerini indirmek için mükemmel bir cihazdır, çünkü hafiftir, büyük bir ekrana, uzun ömürlü bir bataryaya ve seyahatte kullanmaya elverişli bir yapıya sahiptir. Netflix programlarını iPad'e indirmek için:

iPad'de Netflix uygulamasını başlatın (uygulama yoksa, App Store'dan indirin) ve daha önce oturum açmadıysanız hesabınıza giriş yapın.

Filmi, diziyi veya indirmek istediğiniz belgeseli bulun.

İndirmek istediğiniz ögeye dokunun.

Bir film ise, İndir simgesine dokunun.

Bu bir diziyse, bölümleri birer birer indirmeniz gerekecek. Her bölümün yanındaki İndir simgesine dokunabilirsiniz.

İndirme başladığında, bir ilerleme çarkı indirme düğmesinin yerini alır ve alt kısmında bir durum çubuğu gösterilir. İndirme işlemi tamamlandığında, daha başka medyalar indirebilir veya film / diziyi anında internetsiz izleyebilirsiniz.





Filmi veya diziyi izledikten sonra otomatik kaldırmak için indirilenler ekranındaki menü çubuğuna göz atın ve özelliği aktifleştirin. Orada yoksa Ayarlar menüsünde aynı seçeneği bulabilirsiniz: Akıllı İndirme.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum