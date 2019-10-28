iPhone Xs ve iPhone Xr'de İnternetin Yavaş Çalışması Sorunu





iPhone Xs, iPhone Xs Max veya iPhone Xr'de yavaş internet sorunu yaşıyorsanız buna çözüm aramanız normaldir. Karşılaştığınız yavaş internet gecikmesi, çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir ve bu kılavuzda olası sorunları ve her birinin çözümlerini listeledik.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

WiFi ağına bağlıysanız, WiFi ağının zayıf veya düşük bir sinyal düzeyi olabilir. Sinyalin iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için modeme yaklaşmayı deneyebilirsiniz. Emin olmak için WiFi ağının bağlantısını kesin ve başka bir ağa bağlanmayı deneyin. Eğer düzelirse sorun WiFi ağından kaynaklanıyor demektir.

Hücresel veri kullanıyor ve WiFi'ye bağlı değilseniz SpeedTest.net üzerinden hız testi yapın. Testi hem 3G/4G hem de WiFi için tekrarlayın. Hangisinin yavaş olduğunu anlayın.

Arka Planda İnternet Kullanan Uygulamaları Durdurun

İnternetten aktif olarak faydalanan çok sayıda uygulama varsa yavaşlaması normaldir. Bu nedenle, bant genişliğini kaplayan arka planda devam eden herhangi bir İndirme olup olmadığını kontrol edin. Bazı uygulamalar sizin bilginiz olmadan Güncelleştirmeleri yüklemeye veya arka planda bazı ögeler indirmeye çalışır. Bu nedenle, arkaplanda devam eden bir indirme işleminiz varsa, bu muhtemelen iPhone cihazınızdaki yavaş internet gecikmesinin nedenidir. Sorunu çözmek için devam eden indirmeyi bulmanız ve durdurmanız gerekir.





İnternet Tarayıcınızı Güncelleyin

iPhone X'lerdeki yavaş internetin Xs Max veya Xr'nin kendisi ile hiçbir ilgisi olmayabilir. Bazen tarayıcıdan kaynaklanır. Tarayıcılar sık sık güncellenir çünkü fazla pil tüketmelerine ya da yavaş çalışmalarına neden olan sorunları vardır. Böyle bir hata algılandığında veya bildirildiğinde, uygulama geliştiricisi sorunu en kısa sürede düzeltir ve bu konuda bir güncelleme gerçekleştirir. Uygulama mağazanıza giderek kontrol edin.

Firmware Güncelleyin

iPhone X'ler, Xs Max ve Xr yeni iOS 13 işletimini çalıştırıyor. Güvenlik yamaları ve hata düzeltmeleri ile gelmektedir. Yavaş internet daha yeni bir güncellemede giderilen bir yazılım sorunu olabilir. Dolayısıyla, iPhone Xs, Xs Max veya Xr'nizde beklemede olan bir Güncellemeniz varsa hemen kurmanız gerekir.

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