



Hulu aboneliğinizi istediğiniz zaman iPhone ve iPad'inizden kaldırabilirsiniz. Hulu VPN aracılığıyla ABD'ye bağlanıldığında sorunsuz bir şekilde kullanılabilen zengin bir servis. Sevdiğiniz dizilere ve filmlere istediğiniz zaman uygulama aracılığıyla erişmenizi sağlar. Artık Hulu'yu kullanmak istemiyorsanız kolayca iptal edebilirsiniz.

iPhone'da Hulu Aboneliğini İptal Etmek

iOS işletim sistemi varsayılan olarak abonelik kontrol sistemiyle gelir. Buradan tüm aboneliklerinizi yönetebilirsiniz. Elbette bunlar App Store'dan indirilen uygulamalar için geçerli. Hulu'yu App Store ABD'den indirmediyseniz, aboneliği web sitesine giderek iptal etmeniz gerekiyor.

Ayarlar uygulamanızı başlatın.

Adınızı seçin ve ardından Apple ID, iCloud, iTunes ve App Store yolunu izleyin.

"İTunes & App Store" a dokunun. Sayfanın üstünde, Apple ID'nizin e-posta adresini gösteren mavi bağlantıyı seçin.

Açılan pencerede "Apple ID'mi Göster" i seçin.

Ekranda aşağı doğru, "Satın Alma Geçmişi" nin üstüne "Abonelikler" i bulun.

"Aktif" aboneliklerinize gidin. "Hulu Plus" ı açın.

"Seçenekler" altında, mevcut abonelik paketinizin yanında bir onay işaretiyle 2 çeşit üyelik görünecektir. Sayfada "Aboneliği İptal Et" seçeneğine basın.

Adımlar hem iPhone hem de iPad için geçerlidir.





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