



Uygulama geliştiriciler cihazlarında pek çok ekran görüntüsü alır, yazarlar makalelerini çevrimiçi olarak yayımlarken yine ekran görüntülerine ihtiyaç duyar. Bazı oyuncular oyun oturumlarının ekran görüntülerini alabilir. Diğer kullanıcılarsa arkadaşlarıyla bir bilgiyi paylaşırken ekran görüntüsü alır. Bu işlemin LG G8 ThinQ'da nasıl yapıldığından bahsedeceğiz.

LG G8 ThinQ'da Ekran Görüntüsü Almak

Ekran görüntüsü almak için güç düğmesine ve ses kısma düğmesine birkaç saniye basılı tutmanız yeterlidir. Kısa bir animasyon görünür görünmez kamera deklanşörü sesini duyarsınız.

Ardından ekran görüntüsü LG G8 ThinQ hafızasına kaydedilir. Resim telefon galerisinde gösterilecektir. Ayrıca bildirim panelini aşağı çekerek de görüntüyü bulabilirsiniz.

LG G8 ThinQ'da Sesli Komutla Ekran Görüntüsü Almak

Ekran görüntüsünü almak istediğiniz ekranı açın.

"Tamam Google, bir ekran görüntüsü al" deyin ve Google Yardımcısı'nın işlemi gerçekleştirmesini bekleyin.

Ekran görüntüsünü hemen göndermek için Paylaş veya Düzenle ekranını görebileceksiniz.

Diğer Yöntemler

Aşağıdakilerden birini yapın:





Ekrana üç parmağınızla dokunun ve bir süre basılı tutun. Güç düğmesini basılı tutun ve ardından Ekran Görüntüsü üzerine dokunun. Daha fazla içeriği görüntüye almak için aşağı çift oka dokunun. Kaydırmayı durdurmak için, DURDUR'a dokunun. Çeşitli değişiklikler yapın. Kaydet'e veya silmek için Sil'e dokunun.

Uygulamayla Ekran Görüntüsü Çekmek

Google Play'den Rapid ekran görüntüsü adı verilen ücretsiz bir uygulamayı indirebilirsiniz, yazılımı buradan indirin.

Ardından bir ekran görüntüsünü kaydetmek istediğinizde bildirimler panelini aşağı kaydırın, simgeye tıklayın ve işlem tamam. Bu yöntem daha da basit olduğunu düşünüyoruz.

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