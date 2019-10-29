



Android cihazınızda Wi-Fi önbelleğini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem Android'in hemen hemen tüm versiyonlarında yapılabiliyor ve WiFi'a dair sorunları gideriyor.

Android'te WiFi Önbelleğini Temizlemek

Cihazınızdaki belirli WiFi sorunlarını çözmek için zaman zaman Wi-Fi önbelleğini temizlemeniz gerekebilir. Zira WiFi ile ilgili bir sorun ortaya çıktığında acilen çözülmesi gerekir. Karmaşık tekniklere girmeden, Android'de WiFi önbelleğini nasıl kolayca temizleyebilirsiniz bundan bahsedelim:

Telefon menünüze erişin.

Ayarlar'ı seçin ve ardından "Depolama" ve "Önbellek Verileri" ne gidin.

Bir onay mesajı görüntülenebilir.

Önbellek temizliğini onaylamak için Tamam'ı seçin.

WiFi ağınıza yeniden bağlanmaya çalışın.

Bazı telefonlarda bu işlem içim dahili depolama alanını seçmeniz gerekebilir. Ardından önbelleğe (cache) ulaşmak için biraz aşağı inmeniz gerekir. Cache'i bulur ve silmek için onaylarsınız. Hemen WiFi önbelleği anında temizlenir. Eğer WiFi ağınızla ilgili önemli bir sorun yoksa bu işlemin ardından Android telefon yeniden internete bağlanmış olur.





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