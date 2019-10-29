



Yeni bir iPhone 11 satın aldınız ve eski Android cihazınızdaki her şeyi iPhone 11'e aktarırken sorun mu yaşıyorsunuz? Samsung ve Google gibi şirketler farklı bir cihaza geçme işlemini basitleştirmiş olsa da bu herkes için geçerli değil. Ancak hala pratik bir çözüm bulunuyor.

Android'ten iPhone 11'e Veri Dosyaları Aktarmak

Kişileri, SMS geçmişini, site yer imlerini, posta hesaplarını, takvimleri, resimleri, klipleri vb. verileri transfer eden ve aynı zamanda Play Store'dan ücretsiz indirilebilen "Move to iOS" isimli bir uygulama var. Uygulama Android 8.1 veya önceki sürümlerda mükemmel çalışıyor ancak Android 9 Pie ve sonraki işletim sistemlerinde eğer Move to iOS işinize yaramazsa AnyTrans uygulamasını kullanabilirsiniz.

Adımlar

Move to iOS uygulamasını mağazadan indirin. Veri aktarımından önce 2 telefonunuzu da şarj etmeniz gerekiyor. Pilleri dolduğunda, Android cihazınızı Wi-Fi'a bağlayın. Cihazınızda Google Chrome kullanıyorsanız ve yer işaretlerinizi de aktarmak istiyorsanız, herhangi bir aktarmaya başlamadan önce uygulamanın güncel olduğundan emin olun.

Yeni iPhone 11'inizi açın ve Uygulamalar ve Veriler ekranına ulaşın. Android'den Veri Taşı'yı seçin. Android cihazınızda, Google Play Store'dan "Move to iOS" uygulamasını yükleyin. iPhone 11'de Devam'a basın. Altı veya on basamaklı bir kod görünecektir.





Android cihazınıza geri dönün ve iOS'e taşı ekranında "Devam Et"i seçin. ve ardından Şartlar ve Koşulları kontrol edin ve "Kabul Et" e dokunun. "Kodunuzu Bulun" ekranında, sağ üst köşedeki "İleri" düğmesine basın. Ardından, istendiğinde altı haneli kodu girin. Bundan sonra, Android telefonunuzda, Veri Aktarımı ekranında iPhone 11'e taşımak istediğiniz içeriği seçin ve "İleri"ye basın.

Android telefonunuzdaki tüm şarkılar, kitaplar veya PDF'ler manuel olarak aktarılacak. Ancak, bunların hepsini Mac veya PC'deki Android Dosya Aktarımı uygulamasıyla Android cihazınızdan indirmek de mümkündür. Bunlar daha sonra iTunes'a eklenebilir ve iPhone 11'le senkronize edilebilirler ya da iCloud Drive'a yüklenebilir.

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