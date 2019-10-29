Beats ve Powerbeats Kablosuz Kulaklıkları iPhone'a Bağlamak





Yeni bir Beats kulaklık satın aldığınızda, iPhone'unuza bağlamak başta karmaşık gelebilir. Ancak işlemler aslında diğer kablosuz kulaklıklar kadar basittir.

Adımlar

Gücü açın. Beats'te sağ kulakçığın altında güç düğmesini görebilirsiniz. Powerbeat'lerde güç düğmesi sol kulaklığın üzerindedir.

Güç ışığı yanıp sönecek. Eşleştirme modunda olduğu anlamına geliyor. Yanıp sönmezse, başka bir cihaza bağlanmış olabilir. iPhone'unuzu bağlamanız için diğer cihazlardaki Bluetooth'u devre dışı bırakmanız gerekebilir.

Eşleştirme moduna geçmek için güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

iPhone'unuzda Ayarlar ve Bluetooth'a erişin. Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.

Diğer Cihazlar listesinden yeni Beats veya Powerbeats kulaklıklarınızı seçin.

Beats wireless'ınız şimdi "Cihazlarım" bölümüne eklenecek ve "Bağlı" ifadesini göreceksiniz.

Beats cihazınızı iOS cihazınızla eşleştirdikten sonra gelecek seferki bağlantılar anında kurulacak. Varsayılan olarak Beats ve Powerbeats'ler eşleştirildikleri en son cihazla bağlantı kurar.

Kulaklıklarınız birkaç cihazla birden kullanılıyorsa, iPhone'unuza bağlanmak için Ayarlar'a bir kez daha girmeniz gerekebilir.





Beats Kulaklık iPhone'a Bağlanmıyor

Beats kablosuz kulaklığınızı iOS cihazınıza bağlamakta sorunlar yaşıyorsanız, deneyebileceğiniz şu adımlara bakın:

Beats veya Powerbeats kulaklıklarınızın iPhone'unuza yakın olduğundan ve diğer Bluetooth cihazlarından ayrı olduğundan emin olun. Kablosuz yönlendiriciler ve mikrodalgalar gibi diğer cihazlar Beats bağlantınızı engelleyebilir.

Ayarlar'a ve ardından Bluetooth'a gidin ve Beats'inizin seçildiğinden emin olun.

Bluetooth menüsünde telefonunuzun yakınındaki küçük harf "i" simgesine basın. Bir sonraki ekranda, "Bu Cihazı Unut" seçeneğini seçin. Ardından Beats'inizi bir kez daha iPhone'unuzla eşleştirin.

Hem Beats'in hem de iPhone'unuzun şarjlı ve etkin olduğundan ve seslerinin açık olduğundan emin olun.

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