iPad Safari'de Pop-up'ları Engellemek





Pop-up reklamlar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor ve bu yüzden birçok yeni tarayıcının varsayılan olarak pop-up engelleme özelliği var. iPad'iniz için de durum aynı; yerleşik Safari tarayıcısı, varsayılan olarak etkin olan kişisel reklam engelleyicisiyle birlikte geliyor.

iPad'inizin pop-up engellemesi devre dışı bırakılmışsa sorunsuz bir şekilde yeniden etkinleştirebilirsiniz. Nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki adımlara göz atın:

iPad'de Pop-up'ları Nasıl Engelleyebilirim?

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Soldaki bölmede "Safari" yi seçin.

"Genel" altında, anahtarı sağa kaydırarak Açılır Pencereleri Engelle'yi etkinleştirin.

Hepsi bu. Etkinleştirildiği anda, hiçbir açılır reklam artık görünmez. Ancak, bir web sitesinin reklam olmayan bir pop-up göstermesi gerektiğinde, pop-up engelleyiciyi tekrar devre dışı bırakmanız gereken durumlar olacaktır. Aynı menüye ulaşmanız yeterli.





iPad'in Önbelleğini Temizleyerek Açılır Pencereleri Engellemek

Bazen, pop-up engelleyici etkin olsa bile pop-up'lar görülmeye devam edebilir. Bunun nedeni, açılır pencerenin hala önbelleğe kaydedilmiş olmasıdır. Buradaki çözüm, iPad'inizin tarayıcı önbelleğini temizlemektir. İşte nasıl yapıldığı:

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Soldaki bölmede "Safari" yi seçin.

"Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" yi seçin

Açılan pencerede "Temizle" ye dokunarak onaylayın.

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