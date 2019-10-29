iPad Safari'de Pop-up'ları Engellemek

Pop-up reklamlar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor ve bu yüzden birçok yeni tarayıcının varsayılan olarak pop-up engelleme özelliği var. iPad'iniz için de durum aynı; yerleşik Safari tarayıcısı, varsayılan olarak etkin olan kişisel reklam engelleyicisiyle birlikte geliyor.
iPad'inizin pop-up engellemesi devre dışı bırakılmışsa sorunsuz bir şekilde yeniden etkinleştirebilirsiniz. Nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki adımlara göz atın:
iPad'de Pop-up'ları Nasıl Engelleyebilirim?
- Ayarlar uygulamasını başlatın.
- Soldaki bölmede "Safari" yi seçin.
- "Genel" altında, anahtarı sağa kaydırarak Açılır Pencereleri Engelle'yi etkinleştirin.
Hepsi bu. Etkinleştirildiği anda, hiçbir açılır reklam artık görünmez. Ancak, bir web sitesinin reklam olmayan bir pop-up göstermesi gerektiğinde, pop-up engelleyiciyi tekrar devre dışı bırakmanız gereken durumlar olacaktır. Aynı menüye ulaşmanız yeterli.
iPad'in Önbelleğini Temizleyerek Açılır Pencereleri Engellemek
Bazen, pop-up engelleyici etkin olsa bile pop-up'lar görülmeye devam edebilir. Bunun nedeni, açılır pencerenin hala önbelleğe kaydedilmiş olmasıdır. Buradaki çözüm, iPad'inizin tarayıcı önbelleğini temizlemektir. İşte nasıl yapıldığı:
- Ayarlar uygulamasını başlatın.
- Soldaki bölmede "Safari" yi seçin.
- "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" yi seçin
- Açılan pencerede "Temizle" ye dokunarak onaylayın.
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