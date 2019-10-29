



Bu yazıda, Windows ve Mac PC'niz için Samsung Galaxy Note 9 USB Sürücülerini nereden ve nasıl indireceğinizi göstereceğiz. Samsung Galaxy Note 9'unuzu Windows veya Mac'inize bağlamayı planlıyorsanız, Windows veya Mac PC'nizin telefonunuzla iletişim kurabilmesi için Samsung USB sürücülerine veya Android sürücülerine ihtiyacınız olacak. USB sürücülerini yükleme işlemi kolaydır. Ancak, Samsung USB sürücüleri Mac için değil, sadece Windows PC için kullanılabilirdir.

Samsung Galaxy Note 9 USB Sürücüleri – Windows, Mac

Bununla birlikte, Samsung Galaxy Note 9'unuzdan Macbook'unuza dosya aktarmak istiyorsanız, bu işlem Android dosya aktarma aracı kullanılarak da yapılabilir. Bu araç, dosyaları MacBook'unuzdan Samsung Galaxy Note 9'a ve isterseniz tam tersi şekilde aktarmanıza olanak tanır. Her ikisinin de nasıl yapılacağı ile ilgili adımları belirleyeceğiz. Böylece sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak (Windows veya Mac) birini seçebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 9 Windows için USB Sürücüleri

İlk önce, Samsung USB sürücülerini Samsung Web Sitesine giderek indirmeniz gerekiyor. Sadece 15 MB boyutunda ve zip formatındadır. Zip paketini açın ve .exe dosyasını çalıştırın.

İleri'ye basın ve bir sonraki sayfada tekrar İleri'ye tıklayın.

Kur'a basın, kurulmasını bekleyin. Çok uzun sürmemeli. Sonra Bitir'e basın.

Bu yapıldıktan sonra, Windows PC'nizi yeniden başlatmanız yeterlidir; Şimdi Samsung Galaxy Note 9 cihazınızı takabilir ve cihazınızdan Windows PC'nize dosya aktarabilirsiniz.

Mac için Samsung Galaxy Note 9 USB Sürücüleri

Daha önce de söylediğimiz gibi, Mac için bir USB sürücüsü yok; bu, Samsung Galaxy Note 9'unuz ve MacBook'unuz arasında dosya aktarmak için başka yöntemler kullanacağımız anlamına geliyor. Bunun için kullanabileceğiniz birçok yazılım var, ancak bu yazı için Mac'te yalnızca MacOS 10.7 ve üzeri sürümlerde çalışan Android File Transfer uygulamasını kullanacağız.





Öncelikle, Android File Transfer uygulamasını (dmg dosyası) indirmeniz gerekiyor.

uygulamasını (dmg dosyası) indirmeniz gerekiyor. AndroidFileTransfer.dmg dosyasını açın ve uygulamalara sürükleyin.

Samsung Galaxy Note 9'unuzu USB kablosunu kullanarak MacBook'unuza takın.

Şimdi uygulamayı çalıştırmak için Android Dosya Aktarımı'na çift tıklayın ve buradan, istediğiniz dosyaları MacBook ile Note 9 arasında aktarabilirsiniz.

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