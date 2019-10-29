



Kişilerinizden biri veya kontak listenizde bulunmayan herhangi bir kimse kolaylıkla numaranızı engelleyebilir. Normal şartlarda engellendiğiniz kişiyi arayamazsınız. Ancak o kişiye gerçekten ulaşmanız gerekiyorsa o halde ikinci bir yol deneyebilirsiniz.

Sizi Engelleyen Numarayı Aramak

Adımlar hem Android hem de iPhone telefonlarda işe yarıyor. Birkaç basit adımla sizi engelleyen bir numarayı arayabilirsiniz. Sadece işlemi uygulamadan önce yakınınızdaki bir telefonu arayarak çalışıp çalışmadığını görün.

Engellendiğimi Nasıl Anlarım?

Aradığınız telefon yalnızca bir kez çalıyor ve sonra meşgule veya telesekretere düşüyorsa.

Telefon günün her saatinde, hatta geceleri bile sürekli olarak meşgul çalışıyorsa.

Bu durumlardan biri söz konusuysa ne yazık ki engellenmiş olduğunuz anlamına gelir. Bu noktada, o kişinin sizi duymak istemediğini kabul etmeniz gerekir. Ancak acil bir durumda bazen engellenen numaraya ulaşmanız gerekir.

Android'de:

Telefon uygulamasını açın;

Ayarlar> Ek servisler;

Giden numaraya basın;

Numarayı gizle seçeneğini seçin.

iPhone'da:





Ayarlara gidin.

Telefon uygulamasına gidin;

"Arayan Kimliğini Göster" işlevini seçin;

"Arayan kimliğini göster" öğesini devre dışı bırakın.

Telefon numarasını menüden gizlemediyseniz endişelenmeyin. İletişime geçmek istediğiniz numarayı yazarken en başına #31# yazmanız telefonunuzu gizler.

Ayrıca önce *67 tuşlayıp ardından numaranızı yazarsanız yine gizliden arama özelliğini açmış olursunuz.

Bu basit hile ile sizi engelleyen kişiyi arayabilirsiniz. Kişi numaranızı görmediğinden onu tanıyamaz ve bu nedenle gelen arama engellenmez.