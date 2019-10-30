



Bir film veya dizi indirmek isterken çok sayıda video indirdiniz uyarısı aldığınızı görürseniz bu sorunu düzeltmek için önceki eski dosyalardan kurtulmanız gerekir. Kullanıcılar Android, Windows 10 veya iPhone sürümündeki "İndirme" seçeneğine erişerek ve sonra indirmek istedikleri film/dizileri seçerek eski dosyalardan kolayca kurtulabilirler.

Netflix'te Çok Sayıda Video İndirdiniz (10016-22005) Uyarısı

Ayrıca büyük miktarda alan boşaltmak için bir kerede tüm indirmeleri de silebilirsiniz ve her seferinde aynı işlemi tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Basılı tutmanız ya da menü simgesine basmanız yeterli.

Netflix'te Çok Sayıda Video İndirdiniz (10016-22005) hatasını gördüğünüzde, diğer cihazlardaki indirmeleri kaldırarak yeni indirmelere yer açmanız gerekir. Söz konusu cihazdaki indirmelerden kurtulmak için yukarıdaki talimatları uygulayabilirsiniz, ancak cihaz fiziksel olarak erişilebilir değilse, o halde aşağıdaki talimatları izleyin:





Tarayıcınızda Netflix hesabınızı başlatın, farenizi sayfanın sağ üst köşesindeki profil simgesine getirin ve açılır menüden "Hesap" seçeneğine dokunun. Şimdi, "Ayar" ın altındaki "İndirme cihazlarını yönet" e tıkladığınızda, bağlı tüm cihazlarınızı indirilen içeriklerle birlikte gösteren farklı bir sayfaya yönlendirileceksiniz. İlgili cihazın altındaki "Cihazı kaldır" a tıklayarak eski cihazları listeden çıkarın. Şimdi, eski cihazınız ve onunla birlikte indirilen videoların tümü kaybolur. Böylece yeni cihazınıza daha fazla film/dizi indirmeye devam edebilirsiniz.

Netflix'te Çok Sayıda Video İndirdiniz (10016-22005) uyarısı işte böyle ortadan kaldırılıyor.

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