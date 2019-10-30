Telefon Numaranızın Engellendiğini Nasıl Anlarsınız?





Numara engellenirken engelleme işlemi cep telefonundan yerel olarak yapılır, şebekeyi kapsamaz. Arama yine şebekeye aktarılır ve cihazınıza teslim edilir ancak cihazınız zil sesini oynatmaz ve aramanın geldiğini ekranda görüntülemez. Arayan daha sonra telesekretere yönlendirilir. Arayan kişi başlatılan ve reddedilen arama hakkında hiçbir şey bilmez. Çağrı telesekretere gittiğinden, engellenip engellenmediğini bilmesi zordur.

Başka Bir Numaradan Arayın

Cep telefonu arama engelleme kaynak numarasına göre yapılır. İşletim sistemi arayan numarayı algılar, engelleme listesinden geçirerek sonuca varır. Numaranızın engellenip engellenmediğini öğrenmenin en kolay yolu başka bir numara kullanmaktır. Bildikleri bir numarayı kullanmayın. Bir arkadaşınızın mobil cihazını kullanabilirsiniz.

Numaranızı Gizleyin

Numaranızı gizlemeyi seçebilirsiniz. Gizli numaradan arandığında karşıdaki cihaz bunun engelli numara olduğunu anlamaz. Numarayı yazarken başına #31# yazmanız telefonunuzu gizler. Ayrıca önce *67 tuşlayıp ardından numarayı yazarsanız yine gizliden arama özelliğini açmış olursunuz.

Aradığınız Kişiye Ulaşılamıyor

"Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" ya da "Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor" gibi mesajlar engellendiğinizin işareti olabilir. Aynı numarayı birkaç gün üst üste arayın ve hala bu mesajları alıyorsanız o halde güçlü bir ihtimalle numaranız engellenmiş demektir.





Mesaj Gönderin

Şüpheli kişiye mesaj göndererek numaranızın engellenip engellenmediğini öğrenebilirsiniz. Metin mesajı gönderin ve bildirimleri görüntüleyin. Bu kişi numaranızı engellediyse, SMS'de hiçbir zaman "Okundu" yazmaz. Teslim durumunda kalırsa, numaranızın engellenmiş olması ihtimali vardır. Android, genellikle bu özelliği sunmadığından yöntem iOS'li iPhone'da iş yapacaktır.

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