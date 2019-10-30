



WhatsApp'ta engellendiğinizde o kişinin profil fotoğrafını, son görüntülendiği tarihi göremez, durumlarını okuyamazsınız. Öyleyse, engellenmiş olduğunuzdan eminseniz veya engellenmediğinizden emin olmak istiyorsanız WhatsApp engelinizi kaldırmak için aşağıda adımları izleyin.

WhatsApp'ta Size Yapılan Engellemeleri Kaldırmak

WhatsApp Uygulamanızı açın ve Uygulamanın sağ üst köşesindeki Üç Noktaya dokunun.

Aşağı açılır menüden Ayarlar'ı seçin.

Hesap'a dokunun.

Hesabımı Sil seçeneğini seçin.

Numaranızı verilen alana girerek numaranın size ait olduğunu onaylayın.

Numaranızı başarıyla sildikten sonra, WhatsApp Uygulamasını kaldırın.

Şimdi, WhatsApp Uygulamasını yeniden yükleyin.

Kayıt işlemini aynı numara ile tamamlayın.

Tebrikler, sizi hiç engelleyen herkes tarafından engeliniz kaldırıldı. Şimdi sizi daha önce engellemiş olanlara bu yolla yeniden mesaj gönderebilirsiniz.

Profil resmin göremediğiniz, son görülme zamanını okuyamadığınız, durum mesajlarını görüntüleyemediğiniz kişiler şimdi tekrar ekranınızda görünür olacak.





Bu kişilere mesaj göndermeden önce neden engellendiğinizi bir kez daha düşünün ve onları gereksiz yere rahatsız etmemeye çalışın. WhatsApp'ta engel kaldırma yöntemini sadece acil durumlar için kullanın.

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