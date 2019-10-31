En İyi iPhone 11 Ekran Koruyucuları





Leadstar Privacy Ekran Koruyucu

Tek bir pakette 2 ürünün verildiği iPhone 11 Leadstar Privacy ekran koruyucu ekranınızı yalnızca temperli cam ile korumakla kalmıyor, aynı zamanda başkalarının ekranınıza casusluk yapma olasılığını azaltan 3 boyutlu bir kenara sahip. Bu koruyucu kılıfların çoğu ile uyumlu çalışıyor.

Mkeke iPhone 11 Ekran Koruyucu

Bu ekran koruyucu temperli camdan imal edilmiş ve takdir edeceğiniz şekilde dokunmatik ekran hassasiyetini etkilemiyor. Bunun dışında, ter ve yağ birikmesini önlemek için özel kaplamalardan yararlanıyor. Mkeke iPhone 11 Ekran Koruyucu, cihazınıza kısa sürede takılabiliyor ve çeşitli durumlarda kolayca çıkartılıyor.

Ailun Cam Ekran Koruyucu

Evinizde çok sayıda iPhone 11 sahibi varsa veya yalnızca bazı ekstralara ihtiyaç duyuyorsanız, bu durumda kullanabileceğiniz en iyi ekran koruyucusu bu. 3'lü pakette dokunmatik ekran hassasiyetine yardım olan ve parmak izi ve yağ kalıntısı sorunlarını azaltan kaplamalar var. Ailun, cihazınızı çiziklerden, sıyrıklardan, çarpmalardan korumayı garanti eder ve söylemeliyiz ki bu işte iyiler.





Spigen Temperli Cam Ekran Koruyucu

Spigen, iPhone 11 cihazlarınız için 2'li Temperli Cam Ekran Koruyucu paketi sunuyor. Bu işte popüler bir başka şirket. Ekran koruyucu cihazınızı parmak izi kalıntılarından korumak için özel bir kaplama ile birlikte gelmekte.

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