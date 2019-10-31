



iOS 13 ile iPhone ve iPad'e yazı tipi değiştirme desteği geldi. iOS 13 ile artık seçilen yeni font tüm uygulamalara uygulanıyor. Instagram ve Facebook gibileri buna dahil. Önceleri özellik oldukça sınırlıydı Peki iPhone ve iPad'de yazı tipi değiştirme nasıl yapılır?

iOS 13'lü iPhone/iPad'de Özel Yazı Tipleri Kullanmak

1. yol:

Font Diner, iOS 13'te yeni yazı tipi seçmek için biçilmiş bir kaftan

İndirin, başlatın ve sağ üst köşedeki Etkinleştir'e basın (gri düğme).

Kabul Et ve ardından Yükle'ye dokunun.

Ayarlar> Genel> Yazı Tipleri bölümüne giderseniz, kurulu tüm özel yazı tipleri görülür.

Yeni metin girin veya mevcut metni seçin, editöre gidin, yeni özel yazı tiplerinizden birini kullanmaya başlayın.

Yazı tipi kurulduğuna göre şimdi Ayarlar uygulamasına gidin ve yukarıdaki görseldeki adımları izleyin: Genel> Yazı Tipleri.

2. yol:

iPhone ve iPad'e iCloud Drive ve Dropbox'tan özel yazı tipleri indirip yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki uygulamalar yukarıda yer verdiğimiz çözümden daha fazla uygulamayı destekliyor ve seçtiğiniz font uyumlu çalışıyor.





AnyFont veya iFont gibi bir uygulama seçin (Bu yazı için ikincisini kullanacağız).

Sağ alt köşedeki "Yazı Tiplerini Al"a basın.

Listeden bir yazı tipi sağlayıcısı seçin.

Bir yazı tipi seçin ve "iFont'a yükle" ye dokunun.

"Kur"a basın.

Ayarlar> Genel> Profil> bölümüne gidin ve yeni yazı tipini seçin.

"Yükle" yi seçin

İstenirse, şifrenizi yazın.

Bir kez daha "Yükle" yi seçin.

Uyumlu bir uygulamayı başlatın ve yeni yazı tipi görünür olmalıdır.

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