



Artık iOS 13'lü cihazlarda ses paylaşmanın daha az stresli bir yolu var çünkü Apple sorunu herkes için tek adımda çözdü. iOS 13.1, iPadOS 13.1 veya daha yenisini kullanıyorsanız, şimdi bir iPhone'dan AirPods veya uyumlu Beats kulaklıklara kolayca müzik paylaşmanız mümkün. Bu inanılmaz derecede kullanışlı ve örneğin eşinizle koşarken birlikte müzik dinleyebiliyorsunuz.

iOS 13'te Müzik Paylaşmanın En Kolay Yolu

Öncelikle aşağıdaki kulaklıklardan birine sahip olmanız gerekecek. Bu özellik şu anda aşağıdaki kulaklıklarla sınırlandırılmış durumda ancak gelecekte genişletilebilir:

AirPods

AirPods Pro

Powerbeats Pro

Powerbeats 3

Beats Solo Pro

Beats Solo 3 Wireless

Beats Studio 3 Wireless

BeatsX.

Ses Paylaşımını Nasıl Ayarlarım?

Bu gönderide AirPod'lara yoğunlaşacağız ancak işlem diğer uyumlu kulaklıklar için de aynıdır:





AirPod'larınız açıkken, iPhone'unuzda müzik çalmaya başlayın.

Kontrol Merkezinin ses çalma bölümünde ve kilit ekranınızdaki ses çalma ekranında da görülebilen üç daireli simgeye dokunun.

Bu menüde, "Ses Paylaş …"ı seçin.

Şimdi size 2 seçenek sunulacak:

Arkadaşınızın iOS cihazını kendinize yakınlaştırın; arkadaşınızdan paylaştığınız müziği kabul etmesi istenir.

Arkadaşınızın AirPod'larını kasasına koymasını sağlayın ve kasayı iPhone'unuza yaklaştırın. Böylece arkadaşınızın AirPod'larını iPhone'unuzla geçici olarak eşleştirme talimatını görürsünüz.

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