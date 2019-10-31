



iOS'in önceki sürümünde bildirim sistemi elden geçirildi. Yeni gruplandırılmış bildirimler ve geliştirilmiş Rahatsız Etme modu bunlar arasında. iOS'in seveceğiniz özelliklerinden biri de bildirimleri geçici olarak kapatma modu. Bu özellik bir uygulamanın cihazınızın kilit ekranı bildirimleri göndermesini engeller

iOS'te Kilit Ekranı Bildirimlerini Kapatmak

Bu özelliğin adı Sessiz Bildir'dir ve Tinder veya Instagram gibi bir uygulamanın cihazınızın kilit ekranında bildirimler görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Bununla birlikte bildirim sistemini tamamen durdurmaz. Cihazınızın kilidini açtığınızda, Bildirim Merkezi'ne giderken bu bildirimleri yine görebilirsiniz. Ancak bu bildirimler alındıklarında artık kilit ekranında ses çalınmaz veya kutucuk gösterilmez.

Dahası aynı özelliği Apple Watch'ınızda da kullanabilirsiniz.

Bu özelliği iPhone veya iPad'inizde bir bildirimi Bildirim Merkezi'nde görüntülemeye çalışırken görüyorsunuz. Onun dışında Ayarlar menüsünden de erişilebiliyor.





Öncelikle, Bildirim Merkezi'ne gidin ve bildirimde sola kaydırın.

Ardından, Yönet üzerine dokunun.

Açılır menü belirecek. Menüde, Sessiz Bildir öğesine dokunun.

Bu kadar. Bundan sonra, bildirim artık cihazınızın Kilit ekranında görüntülenmeyecek.

iPhone'da Kilit Ekranı Bildirimleri Nasıl Açılır?

Bir uygulamayı Sessiz Bildir modundan çıkarmak istiyorsanız, bunu bir kez daha Bildirim Merkezi'nden kolayca yapabilirsiniz.

iPhone'unuzda Bildirim Merkezi'ne gidin ve bildirimi sola kaydırın.

Ardından, Yönet öğesine dokunun ve ardından Öne Çıkanlar seçeneğine dokunun.

Bu kadar. Uygulamadan gelen bildirimler şimdi tekrar kilit ekranında görüntülenecek.

iOS 12'teki yeni bildirim ve Rahatsız Etme özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşündüğünüzü bize bildirin. Ayrıca aklınıza gelebilecek tüm soruları sormaktan çekinmeyin.

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